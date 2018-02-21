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石油巨頭BP：電動車無法擋 原油需求將在10年後見頂

圖片來源：afp
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《The Guardian》報導，據英國石油巨擘 BP 公司指出，受到電動車、無人駕駛、以及全球政府廣泛禁用塑膠製品的影響，估計至 2030 年，全球原油需求就將見頂，但看好天然氣、再生能源需求持續增長。

BP 在年度能源展望報告中預測，時至 2040 年時，全球電動車規模將自現有的 320 萬輛，大增百倍至 3.2 億輛，相當於全球總汽車量的 15%，而電動車需求的大增，估將廣泛壓抑原油需求。

BP 首席經濟學家 Spencer Dale 並表示，除了電動車崛起的因素以外，也可以看到全球環保意識也正在逐漸抬頭，許多政府開始意識到塑膠製品對於環境的損害，不僅是英國等歐洲政府，甚至中國的環保意識也正在快速加強。

Spencer Dale 認為，伴隨著中國、印度的經濟增長，原油需求在近年仍可望繼續走高，但是在未來電動車及環保政策的完善之下，原油需求則可望在 2030 年時見頂，估計至 2040 年，原油需求都可能停滯不前。

BP 對各項能源的未來需求展望　圖片來源：2018 BP Energy Outlook Report
BP 對各項能源的未來需求展望　圖片來源：2018 BP Energy Outlook

國際信評機構惠譽 (Fitch) 近日也出具了能源展望報告，亦同樣估計全球原油需求將在 2029 年至 2030 年時見頂，理由也同樣是全球電動汽車規模估將大增，拖累原油實體需求下滑。

惠譽預計，2025 全球電動汽車年銷量達到 1000 萬輛，2040 年全球電動汽車數量則可能超過 10 億輛。

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