石油巨頭BP：電動車無法擋 原油需求將在10年後見頂

《The Guardian》報導，據英國石油巨擘 BP 公司指出，受到電動車、無人駕駛、以及全球政府廣泛禁用塑膠製品的影響，估計至 2030 年，全球原油需求就將見頂，但看好天然氣、再生能源需求持續增長。

BP 在年度能源展望報告中預測，時至 2040 年時，全球電動車規模將自現有的 320 萬輛，大增百倍至 3.2 億輛，相當於全球總汽車量的 15%，而電動車需求的大增，估將廣泛壓抑原油需求。

BP 首席經濟學家 Spencer Dale 並表示，除了電動車崛起的因素以外，也可以看到全球環保意識也正在逐漸抬頭，許多政府開始意識到塑膠製品對於環境的損害，不僅是英國等歐洲政府，甚至中國的環保意識也正在快速加強。

Spencer Dale 認為，伴隨著中國、印度的經濟增長，原油需求在近年仍可望繼續走高，但是在未來電動車及環保政策的完善之下，原油需求則可望在 2030 年時見頂，估計至 2040 年，原油需求都可能停滯不前。

BP 對各項能源的未來需求展望 圖片來源：2018 BP Energy Outlook

國際信評機構惠譽 (Fitch) 近日也出具了能源展望報告，亦同樣估計全球原油需求將在 2029 年至 2030 年時見頂，理由也同樣是全球電動汽車規模估將大增，拖累原油實體需求下滑。

惠譽預計，2025 全球電動汽車年銷量達到 1000 萬輛，2040 年全球電動汽車數量則可能超過 10 億輛。