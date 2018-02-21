【富蘭克林華美投信】優質標的+較佳收益+強抗震力 追求穩健投資收益

◆ 富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 獲同意募集，3 月 26 日正式開募

全球景氣延續擴張趨勢，要如何在股票評價節節高升下，持續追求穩健投資收益？月初美股崩跌造成全球股市重挫，突顯風險意識重要性，面對 QE 政策退場、美債殖利率走升等市場震盪變數，富蘭克林華美投信推出 ｢ 富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)｣ ，今獲金管會同意募集，將於 3 月 26 日開募，提供累積型與配息型的彈性選擇，採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價，特別新增後收 NB 級別，由第一商業銀行擔任保管機構。

富蘭克林華美特別股收益基金擬任經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷指出，根據彭博資訊統計，2 月 1 日至 2 月 8 日美股大幅回檔期間，S&P500 指數下跌 8.6%，標普美國特別股指數（S&P U.S. Preferred Stock Index）僅下跌 1.6%，更重要的是，性質接近固定收益資產的特別股雖因美債殖利率彈升而承壓，但不僅歷史數據顯示影響輕微且恢復迅速，修正後的殖利率亦十分誘人，截至 1 月底，特別股殖利率達 6.1%，已超越高收債在內的各主要債種（詳圖一），更顯投資價值。

◇ 多頭趨勢不變，納入特別股可提升股票部位投資效率

回顧本波美股修正前夕，VIX 波動率持續維持低檔，多頭趨勢讓投資人風險意識下降，未料道瓊指數下跌六百點後，隔日再跌千點，連帶影響全球股市，此時若無做好風險控管，資產勢必受傷嚴重。余冠廷表示，景氣擴張趨勢確立，未來全球股市仍然看好，但如何穩健的追求收益，將是最大考驗。近年 MSCI 世界指數呈現漲勢，吸引大量資金追逐報酬，隨股市來到高檔，投資人風險意識也要提升，一個好的中、長期投資策略，應以兼顧報酬與風險為目標。根據計算，過去五年若於股票投資部位納入特別股，風險報酬比從 1.68 提升至 1.84，每年最大跌幅平均值更從 7.9% 下降至 5.8%，顯見特別股能有效提升股票部位投資效率（詳圖二）。

余冠廷指出，特別股票面價格為發行公司提前買回依據，變相形成價格防線，只要基本面沒有重大變化，受特殊事件的影響相對較小，且特別股重視配息能力，遭遇基本面逆風衝擊也十分有限，因此適合納入資產配置。

◇ 三大優勢，打造 2018 固定收益商品新選擇

美國升息趨勢確立，各國朝利率正常化方向前進，票息收益成為固定收益投資人關注焦點，值得注意特別股票息收益相對高且穩定，發行企業多為投資級信評違約率低，經過本波修正後的殖利率更是優於高收益債等各主要債種，現在正是進場絕佳時機。

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 以三大優勢為投資人爭取收益機會：一、 ｢ 重機會 ｣ ：產業配置多元，比起全球特別股指數的高金融產業比重，適當布局非金融產業可有效風散風險，並增強攻擊力道；二、 ｢ 重收益 ｣ ：投資決策納入稅率因素評估，以追求最佳報酬；三、 ｢ 重管理 ｣ : 採核心與戰術配置，核心部位為基本面穩健的大型藍籌企業，並掌握評價被低估的短期超賣標的，不錯過任何可能的投資機會。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。