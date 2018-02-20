美對鋼鋁課高關稅的後果：傷害經濟、物價上揚、流失市占率

川普政府對鋼鐵和鋁進口徵收高關稅的強硬立場，無疑將提振這兩個萎靡的產業，但可能會有意想不到的後果：傷害經濟成長。

這兩種金屬都是美國汽車、飛機和電器的關鍵原材料。建築、石油和公用事業行業將其用於工程、管道和電線以及食品和飲料罐。

美國企業每年 1 億噸鋼材的使用量中有三分之一來自進口，而使用的 550 萬噸鋁的進口量更是超過 90%。如果川普對進口金屬課徵高關稅，目前還不清楚進口會下降多少。美國鋼廠和鋁冶煉廠是否可以增加產量補足流失的海外供應，也在未定之天。

專家們指出，有些進口產品（例如鋼管）市占率太高，本土鋼廠難以補上缺口。而專門製造特定產品的鋼廠，例如汽車車身鋼板，也很難轉換生產線去生產鋼管產品。

美國過度倚賴進口鋼管，現在要自產也很難重啟產線 （圖: AFP）

所以即使確定課徵高關稅，美國公司仍然需要購買進口鋼鐵和鋁。這導致更廣泛的經濟問題。

由於高關稅，進口鋼鐵和鋁將變得更加昂貴。鋼鐵和鋁的價格也可能因市場力量而上漲。這意味著製造商可能被迫提高本土產品價格，如汽車和電器。

美國生產的汽車、飛機和電器使用美國製造的零部件數量可能會減少，為由於零組件供應商依賴進口鋼鐵和鋁材，他們可能被迫提高價格，將市場拱手讓給外國競爭對手。

「如果徵收關稅，你可能認為挽救了不少工作。」KeyBanc Capital Markets 金屬分析師 Philip Gibbs 說，「但最終，人們會轉向海外尋求零組件和產品。」

甚至一些州內擁有鋼鐵或鋁廠的國會議員也擔心關稅議題。共和黨和民主黨人都敦促對鋼鐵和鋁貿易行動保持謹慎。

俄亥俄州共和黨參議員 Rob Portman 說，「我們必須很小心，不希望這些涉及製造業的鋼鐵產品會增加消費者的成本。」他在布希總統任內擔任美國貿易代表。

而貿易報復也是議題關切焦點。德克薩斯州共和黨議眾員 Kevin Brady 說：「我認為大家都同意中國應對其產能過剩負責。」但川普正在考慮的關稅選擇只會「造成更多損害」。