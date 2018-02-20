狗年首個交易日紅盤高開低收 匯控(00005-HK)挫逾3%

今日狗年首個交易日，大市紅盤高開後走勢相當波動，高低位在上午市已出現，指數曾掉頭回落近400點，其後又從低位回升超過600點，高見31339.69點，低見30720.48點，好淡友一起被「旺旺」玩殘，指全日收報30873.63點，跌0.78%，成交1078.44億元。

大市今早的波動走勢，令人相當驚奇，又或者可以說從今早大市紅盤高開不足50點來看，已有讓人大跌眼鏡之感。因為按照上周五港股在美預託證券(ADR)走勢，大市今早應該會高開逾400點。

下午在匯控(00005-HK)公布業績遜預期，加上未有公布新回購計劃，股價午後掉頭下跌，收市跌3.1%報80.95元。周三派成績表的騰訊(00700-HK)跌0.3%報445.8元，居成交金額榜首位。中資金融股跑輸，平保(02318)跌2%報85.1元，居成交金額榜第三位。

今早手機設備股逆市升，舜宇(02382-HK)升2.6%，為表現最好藍籌；瑞聲(02018-HK)亦升2.5%。

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