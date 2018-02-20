【港股解碼】“禦泥坊”走進A股，護膚市場格局掀起波瀾？

2018年2月8日，禦家匯（300740）以電子商務及互聯網+概念正式進入A股市場，上市以來股價連續4日漲停，值得注意的是，在最近一個交易日，即2月14日，禦家匯盤口發生異動，早盤伴隨著8.35萬手的巨額成交量下，漲停板被堂皇打開，不過在激烈的換手過後，多方掩蓋翻覆了一度逃亡的空方勢力，漲停再度重現。一番洗牌過後，我們期待著新看好力量的介入後股價的表現。

“互聯網+護膚品”

不妨簡單瞭解一下公司基本狀況，禦家匯前身為湖南禦家匯化妝品有限公司，於2012年11月1日設立，是一家以自主品牌為核心、依託互聯網電子商務進行銷售的“互聯網+護膚品”企業。

禦家匯的核心業務為從事各類護膚品的研發、生產以及銷售，其中主要產品品種為面膜類以及水乳膏霜類。該公司旗下主打品牌主要包括“禦泥坊”、“小迷糊”、“花瑤花”、“薇風”以及“師夷家”，其中，“禦泥坊”為公司的核心產品。

護膚電商未來空間有多大？

作為互聯網+及電子商務的代表公司之一，旗下產品的銷售亦依託於互聯網的發展。眾所周知的是，隨著近幾年互聯網的飛快崛起，電子商務成為支撐我國經濟發展的重要推動力之一，事實上，電子商務市場交易規模逐年遞增，而化妝品的互聯網管道銷售份額也呈現遞增趨勢，但更讓投資者更為關注的則是，化妝品電子商務未來空間還有多大？

根據 Euromonitor 的數據預測，預計2021年我國護膚品市場規模將達到2237億元，2017年至2021年的護膚品市場規模符合增長率約為6%。隨著城鎮化的不斷深入，人口結構的變化，收入水準的提升以及護膚品消費習慣和消費理念的培育，消費升級成為大勢所趨。另外近年來國內消費者護膚理念的提升，對護膚需求有所提升，核心護膚品消費人群迅速成長。由此可見，無論是護膚品市場，還是電子商務市場，未來的成長空間都是值得期待的。

禦家匯主打貼式面膜，行業競爭激烈

不過，護膚品市場群龍聚集，並非禦家匯一家獨大，譬如“韓束”、“美即”、“相宜本草”、“珀萊雅”等，在眾多競爭對手雲集的護膚品市場，禦家匯的市場地位如何呢？

通過公開資料，禦家彙集合互聯網+化妝品模式，在電子商務平臺的銷售額一直保持著較高水準的增長，2015 年和 2016 年，“禦泥坊旗艦店”在天貓主營類目的成交排名分別為第 4 名及第 7 名。另外，根據 Euromonitor 的統計數據顯示，2016 年我國面膜市場容量為 180.72 億元，以公司當年面膜含稅銷售收入估算，禦家匯在我國面膜市場的整體市場佔有率約在 5.54%以上。雖然在護膚品行業並非是龍頭地位嗎，但市場影響力依然不容小覷。

具體看下禦家匯近年來內部產品類別的收入如何？

按產品品種分類，不難發現，貼式面膜為該公司主打產品類別，2015年至2017年的收入占比分別為75.84%、78.89%、69.50%。而水乳膏類產品類別收入占比位居第二，收入占比比重從2015年至2017年分別為14.36%、13.30%、23.29%，水乳膏類產品類別為該公司第二大收入占比，但其總收入額卻遠遠不及貼式面膜的收入額。再看非貼式面膜，2015年至2017年收入占比分別為8.4%、6.98%、6.77%，該類別不僅收入占比均在10%以下，處於公司最薄弱的收入類別，而且近3年來，占比比重逐漸下滑。

品牌優勢顯著，融資管道單一

其實在非貼式面膜品類下滑的同時，亦可以看出公司的產品類別發展正適應著市場的需求。那麼在競爭激烈的護膚品行業中，禦家匯有那些競爭優質呢？首當其衝的則是品牌優勢，禦家匯旗下主打品牌“禦泥坊”為“億元級”的銷售品牌，在客戶群體中具備較高的知名度。另外，線上管道引領公司不斷適應化妝品電子商務的變化趨勢，在銷售管道上具備優勢。此外，技術研發以及產品品質為公司的產品品質的硬體，成為公司不可或缺的保障。

在禦家匯具備種種競爭優勢的同時，亦不能忽視潛在的風險。如禦家匯融資管道較為單一，資金需求如若不餓能充分得到滿足，對該公司的後續發展將產生不利的影響。公司銷售管道主要以線上為主，較為單一，在銷售管道上還有提升空間。

在資本市場上，從來都是受益於風險並存。禦家匯上市後能否大放異彩，能否在護膚行業掀起波瀾，我們且行且看。

作者：王潤萍

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