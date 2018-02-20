主計總處統計去年全年GDP成長2.86%，今年預測值則上修至2.42%

【財訊快報／編輯部】行政院主計總處國民所得統計評審會於 13 日下午 2 點召開，審議 106 年第三季國民所得統計修正、第四季初步統計，以及 107 年預測等案。其中，106 年第四季初步統計經濟成長率為 3.28%，與今 (107) 年 1 月概估數持平；第三季經濟成長率修正為 3.18%(原為 3.10%)。



併計 106 年上半年 (第一、二季經濟成長率分別為 2.64%、2.28%)，106 全年經濟成長率 2.86%，較今年 1 月概估數 2.84% 上修 0.02 個百分點，每人 GDP 2 萬 4,337 美元，CPI 上漲 0.62%。



預測 107 年經濟成長 2.42%，較 106 年 11 月預測 2.29% 上修 0.13 個百分點，每人 GDP 2 萬 5,893 美元，CPI 上漲 1.21%。



主計總處表示，106 年第三季依據各項主要指標修正，較 105 年同期經濟成長率 (yoy) 為 3.18%，較去年 11 月初估數 (3.10%) 上修 0.08 個百分點，主要係依據央行國際收支帳 (BOP) 、各級政府實際收支資料，以及經濟部「製造業投資及營運概況調查」等最新資料修正；經季節調整後對上季(saqr)1.38%，折算年率(saar) 為 5.65%。



106 年下半年經濟成長 3.23%，併計上半年成長 2.46%(第一季 2.64%、第二季 2.28%)，106 年經濟成長率為 2.86%，較今年 1 月概估數增加 0.02 個百分點，較去年 11 月預測 2.58% 增加 0.28 個百分點。



主計總處預測 107 年經濟成長 2.42%，較去年 11 月預測上修 0.13 個百分點，內需增溫為推升今年經濟成長之主力。



惟主要不確定因素則包括：1. 優化國內投資環境、落實產業創新及前瞻基礎建設計畫等政策之執行成效。2. 美國稅制變革、貨幣政策正常化及貿易保護政策對其經濟成長及全球經貿、金融市場之影響。3. 中國大陸加強經濟結構調整力道，及大幅增加半導體產能投資對我國之衝擊。4. 國際股匯債市波動及原物料價格走勢。5. 朝鮮半島、中東等地緣政治情勢對全球經濟之影響。







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