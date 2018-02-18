川普當上總統的最大受益者：美國軍火商

摘要：川普政府的 4.4 兆美元預算計劃，將讓美國軍火商藉機大賺一筆，未來兩年內，這將為他們帶來額外 750 億美元的利潤。就連近幾年一直在縮減規模的波音公司軍火部門都預計，未來其軍火銷售會有所增加。

川普政府提出的預算計劃，將讓美國軍火企業大賺一筆。

據《華爾街日報》，未來兩年內這一預算計劃將為美國軍火企業帶來額外 750 億美元的利潤。就連近幾年一直在縮減規模的波音公司軍火部門都預計，未來其軍火銷售會有所增加，其中戰鬥機和導彈防禦系統兩類產品將是這份新預算計劃最大的收益者。

本周一，白宮公布了 4.4 兆美元規模的預算計劃，其中包括在 2019 財年開始之後的兩年內，將 4700 億美元預算用於購買武器和軍事研究費用，這一水平較歐巴馬執政時的 2017 財年增加了 20%。

此外，預算計劃中用於購買坦克和裝甲車的預算規模較 2017 年時增長 59%，用於航空行業的預算規模增加了 48%，用於軍用飛機和船隻潛艇的預算規模分別增加了 9% 和 8%，用於軍需品的預算規模增加了 32%。

因此受益的一票公司包括坦克製造商通用動力（General Dynamics）、裝甲車製造商英國宇航系統公司（BAE Systems）、美國航空航天公司（Lockheed Martin）、雷達與軍艦製造商諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）以及美國防部武器供應商雷聲公司（ Raytheon）。

估值已經處於歷史高位、且經過兩年牛市的美國國防股也因此迎來了一個重大利多，此前市場分析人士擔憂國防股持續上漲的後勁不足。根據研究機構 Vertical Research Partners 數據，美國國防概念股票在 2017 年全年上漲 27%。

（圖為道瓊斯精選美國航天國防股指數過去一年的走勢）

華爾街見聞此前文章對川普政府提出的財政預算計劃做了詳細介紹，其提及，美國預算計劃提出為國防部提供 6860 億美元，國防預算規模創 2010 年以來新高。川普的防衛計劃支持海軍開支、導彈防衛和波音飛機。國防部此前提出 5970 億美元年度預算，外加正在進行的戰爭相關開支 890 億美元，預算提議全部接受。

川普政府這份預算計劃還需得到美國相關立法部門的批准才能夠最終落地。

『新聞來源／華爾街見聞』