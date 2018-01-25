別抱僥倖心理：高盛警告 川普很可能對鋁徵收關稅

摘要：美國商務部長羅斯近日正式向川普提交了有關進口鋁的調查報告，川普將有 90 天的時間決定是否採取措施。高盛認為，川普政府對鋁製品徵收關稅的可能性高，但最終受傷的卻是美國製造商。

剛剛打響了 2018 年美亞貿易戰第一槍的川普，下一個目標可能就是進口鋁。

高盛最新報告認為，2018 年川普政府的政策重點將會聚焦貿易問題，對鋁製品徵收關稅的可能性較高。

本周一，美國商務部發表聲明，商務部長羅斯已於 1 月 19 日就鋁產品進口是否損害美國國家安全正式向川普提交了「232 條款」報告，川普將有 90 天的時間決定是否基於報告內容採取措施。

實際上，美國對於中國鋁製品的不滿從歐巴馬時期就開始了。2017 年 1 月歐巴馬卸任前，美國就中國政府向原鋁生產商提供補貼問題向 WTO 正式投訴。

高盛統計，2012 年至 2016 年期間，美國原鋁產量下跌 60%，進口依存度則從 11% 大幅上漲至 52%。

中國則是鋁材出口大國。在美國鋁半成品進口國中，中國的占比最大，遙遙領先於加拿大、德國、南非、墨西哥等國，然而中國的平均價格卻處在低位。

不過高盛指出，對原鋁徵稅，將會對美國的半成品製造商造成極大的影響。

如果僅僅對中國徵收關稅，那麼其他國家可能會提高對美國的出口。直接的影響是倫鋁價格升高，上海期鋁價格變低，美國和其他國家的現貨溢價升高。

如果徵收關稅的範圍不只是中國，那麼包括中國在內的國家將不得不消費更多鋁產品並降低產量。造成的結果就是抑制了倫鋁和上海期鋁的價格，同時抬高了美國的現貨溢價。

目前有關關稅到底徵收多少、範圍多大等問題仍存在極大的不確定性。

不過高盛認為，之前川普對洗衣機和太陽能電池板的徵稅力度弱於大部分公司的預估，從這一點來看，最終使用 232 條款對鋁製品施加關稅的力度可能也會比現在的措辭更為溫和。

本周一，川普祭出十五年未見「殺器」，打響了今年主要針對亞洲國家的貿易保護第一槍，對進口洗衣機和太陽能電池分別徵稅最高稅率為 50% 和 30% 的保護性關稅。

如果說因受建制派的「阻撓」，2017 年川普對中國的貿易戰威脅只是「雷聲大雨點小」，那麼隨著建制派的枷鎖不再，2018 年，市場可能要見識一下「真正」的川普的威力。

『新聞來源／華爾街見聞』