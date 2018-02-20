NBA／全明星賽自願坐板凳巴特勒惹爭議

今年的全明星周獲得外界的一致好評，除了灌籃大賽等餘興節目相當精采外，明星賽正賽也打出了近幾年少有的高強度對抗。不過仍有一些球員選擇利用此時休息，像是灰狼球星 Jimmy Butler(巴特勒)，而前者對於比賽的不積極，也引來快艇後衛 Lou Williams 的吐槽。

在昨日的比賽，LeBron James 帶領他的隊員在第 4 節上演逆轉秀，最終擊敗 Stephen Curry 的球隊。而在該場比賽中，Butler 一分鐘都沒有上。在賽後被記者問到為何不想出賽時，Butler 表示自己必須要休息，這個賽季對他來說很重要，他希望能在回到灰狼時將狀態調整好。

「你是認真的嗎老兄？」Williams 在個人 Twitter 上標記 Butler，顯然對此相當驚訝且不以為然。Williams 今年在快艇扮演板凳暴徒的角色，幫助傷病滿員的球隊仍維持在季後賽的角逐行列中。

不過在競爭激烈的西區，他並未能獲選為全明星球員之一，只能參加技術挑戰賽來過過乾癮，他也多次向外界表示自己想打明星賽的意願。所以對於 Butler 這樣「浪費」的行為，Williams 當然有些難以理解。

而事實上，在昨日賽後也有不少球迷在討論此事，大部分人都認為 Butler 至少要上去打一下，像 LaMarcus Aldridge 上去 4 分鐘也好，這樣才對得起支持自己的球迷。

雖然全明星賽本就是以娛樂為主，但對於許多球員來說，能在此出賽是生涯的一大榮譽，被選中的球理應要努力爭取機會，來回報球迷的肯定。Butler 的作法，或許值得更多的討論。

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