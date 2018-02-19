巨量供應來襲！美國本周將拍賣超過2500億美元債券

摘要：本周美國財政部將拍賣總額達 2580 億美元的債券，其中三個月和六個月票據的規模為有史以來最大。上周美債殖利率上升至多年來高位，面對依舊謹慎的投資者，分析師直言「沒有糟糕的債券，只有糟糕的價格」。

隨著美國公債殖利率在上周升至高位，新的一周，美公債券市場又將迎來總額達 2580 億美元的巨量債券供應。

據路透統計，經過周一總統日的休息日後，本周二開始，美國財政部將拍賣 1510 億美元的短期票據。其中，三個月和六個月票據的規模分別為 510 億美元和 450 億美元，為有史以來最大規模。

另外，還有 280 億美元的兩年期債券、350 億美元的五年期債券和 290 億美元的七年期債券，規模比上月增加 40 億美元；以及 150 億美元的 2 年期浮動利率公債。

上周美國強勁的通膨數據公布後，令投資者擔憂聯準會將激進升息，美債殖利率大幅攀升。

上周四，十年期美債殖利率站上 2.944% 的四年最高水平。兩年期美債殖利率漲至 2.2090%，創下 2008 年 9 月 22 日以來盤中最高位。兩年期美債殖利率上周周漲 13.2 個基點、創 2017 年 3 月份以來最大的連續五個交易日漲幅。

此外，美國參議院通過的預算法案將大幅提高財政支出，也是美國公債最近連續下挫的一個重要原因。

此前美國參議院通過預算協議，大幅增加未來兩年聯邦支出 3000 億美元，這意味著美國政府今年將借債超過 1 兆美元，這樣代表着在全球股債市場面臨拋售潮的時候，美國政府借債將更加困難。

儘管殖利率上漲增加了債券吸引力，不過投資者依舊保持謹慎。

貝萊德首席固定收益策略師 Jeff Rosenberg 接受彭博電視採訪時直言，這並不關乎需求，而是在什麼價格上有需求。BMO 資本的市場策略師也表達了類似的看法，指出「沒有糟糕的債券，只有糟糕的債券價格。」

美股走勢也顯示，儘管通膨走高曾是引發美國最近一輪暴跌的重要因素，但是上周美股卻連續收高。

一些華爾街分析師認為，美債殖利率上升並沒有什麼大不了的。有技術分析「教父」美稱的傳奇分析師 Ralph Acampora 在接受 CNBC 電視採訪時表示認為，十年期美債殖利率升破 5% 才是長期牛市結束的時間點，而現在這一時刻還未到來。

『新聞來源／華爾街見聞』