WTA／重返印地安泉詹詠然和捷克搭檔要把握機會

「世界球后」我國女雙一姐詹詠然今年和世界排名第 5、31 歲捷克一姊 Andrea Sestini Hlavackova(赫拉瓦奇科娃) 合拍，新賽季 2 人已征戰 4 項賽事並在雪梨國際賽摘銀，不過多次榮登頭號種子的「詹赫配」，首座冠軍仍舊未開張，或許下一役印地安大師賽會是很好的起始點。

根據 2 月 12 日 WTA 公布的最新世界排名，詹詠然以總分 10130 維持第一，並列第 2 的是俄羅斯 Elena Vesnina 和 Ekaterina Makarova 的 8100 分。若能成功衛冕 3 月舉行印地安泉大師賽，爭取到 1000 積分，還能繼續坐穩球后寶座一陣子。

然而對詹詠然來說，印地安泉大師賽意義不單是如此，上賽季和偶像「瑞士公主」Martina Hingis 搭檔也是經過了卡達公開賽以及杜拜公開賽的磨合後，才終於在印地安泉大師賽奪下攜手後的首座冠軍金盃，並展開連勝之路。

去年「詹辛配」一度拉開 19 連勝，雖年終賽止步 4 強，但此前更是接連奪下辛辛那提、首座大滿貫美網、武漢、中國接連拿下冠軍，並在 10 月時和搭擋 Hingis 並列世界第一，更包辦 WTA、ITF 兩大組織的年度女雙大獎 ，堪稱大豐收。

或許詹詠然和新搭檔 A.Hlavackova 也需要經歷布里斯本網賽、澳網、卡達公開賽的磨合，將重心放在 3 月 7 日開打，等級與規模僅次四大滿貫的美國印地安泉大師賽。

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