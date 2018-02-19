中國移動開展單載波400G光傳輸網實驗室測試

中國證券網訊 新華社19日消息，近日，中國移動研究院組織開展單載波400G光傳輸網（OTN）實驗室測試，中興通訊圓滿完成了中國移動所有既定目標測試。此次測試是國內運營商首個單載波400G光傳輸網集中測試。

隨著中國固網寬帶業務和網絡視頻業務的迅猛發展，以及5G業務即將開始試商用布局，網絡帶寬壓力不斷增加，部署超100G光傳輸網來滿足帶寬需求已是大勢所趨。相比100G，超100G技術具備帶寬更大、時延更低、比特成本和功耗更低等優勢，是解決帶寬壓力的“利器”。目前，中興通訊單載波200G光傳輸網已成熟商用並納入中國移動集采短名單。

此次，中興通訊參與測試完成了多跨段、單跨段，G.652光纖、G.654E光纖在常規EDFA環境下傳輸模型等測試，驗證了單載波400G光傳輸網的靈活柵格配置、傳輸代價等功能和性能。

據中國移動研究院教授級高級工程師李允博介紹，中國移動一直致力於高速傳輸技術的應用和推進，為了應對網絡帶寬的持續增長，中國移動與各設備廠商合作，早在2014年便完成了國內首個超100G研究性測試，並在2017年實現了單載波200G的商用。目前，中國移動在超100G的研究和商用方面處於業界前列。本次測試進一步驗證了單載波400G的功能和性能，為後續標準規範的制定、商用部署打下了良好基礎。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)