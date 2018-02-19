NBA／季後賽8強改16強？主席：認真考慮中

為了讓更好的球隊進入到季後賽，NBA 總裁 Adam Silver(蕭華) 在全明星周接受採訪時表示，自己正認真考慮將季後賽東西區 8 強的對戰模式改成「全聯盟 16 強」的方式。

為了維持比賽的精采度，因此讓東西區戰力平衡，一直是聯盟致力改進的部分。不過「西強東弱」的格局卻似乎難以撼動，在今年更多大咖球星投靠西區球隊後，這個情形變得更加嚴重，甚至連明星賽都改成了隊長選人的方式，以彌補東區星度的不足。

為了改變「西區決賽就是總冠軍賽」的狀況，Silver 提出了讓「聯盟最好的 16 支球隊打季後賽」的想法，完全用戰績來說話，不在用分區來保護東區球隊。

但目前這一個構想還有很多問題待解決，而其中最大的麻煩就是主客場的移動，由於美國幅員廣闊，前往客場作戰對於球員來說往往是是體能的一大考驗。聯盟今年特地延長了一周例行賽的時間，希望能避免連續客場作戰、讓球隊能多一天「移動日」，原因正是為此。

在競爭強度更大的季後賽，如果從首輪開始各球隊就要東西兩地跑，那勢必會影響到球員的發揮及賽事的品質，這正是 NBA 當局目前最頭痛問題。

另外，也有美媒認為，這一個問題的答案顯而易見，那就是減少比賽場數，但對於依賴賽事轉播的官方來說，要削減賽事又談何容易。

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