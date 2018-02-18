旺狗年百貨推優惠展覽、DIY、市集有吃又有玩

農曆春節 6 天連假，不想去熱門觀光景點人擠人，不妨到百貨公司走走逛逛吧，微風百貨、新光三越、統一時代、京站、美麗華歡慶旺狗年，不僅推出各種優惠與回饋，還有許多展覽、體驗與表演，吸引人潮與買氣之餘，也與民眾一起歡慶新的一年到來。

微風百貨回饋消費者，即日起到初三，只要憑微風積點禮遇會員到微風各館消費積點成功，就可以參加抽獎，2 月 20 日初五當天將抽出三名幸運兒獲得華航直飛日本商務艙來回機票，且不只抽機票，微風還特別為 BREEZE REWARDS 準備囍遊日本旅行套組，有雙 B 專車到府來回接送直達機場捷運站，還送桃捷 PASS、JRPASS，讓獲獎者可以省去交通麻煩，到了日本還可入住品川王子大飯店，並體驗超有名咖啡店 blue bottle，再招待獲獎者前往 atré 特色餐廳 SHIRONONIWA 用餐。



▲微風過年期間不僅要送機票，獲獎者還可入住日本品川王子大飯店。（圖／微風提供）

全台新光三越 16 店則是規畫了上百場展覽和春節活動，「狗年空間展」在全台店內都可以看到國際藝術家黃柏仁獨家創作的「神氣 SWAG」作品，還有「狗札記（The Dog’s Notes）」系列大型雕塑；此外，台南新天地即日起到 3 月 4 日有綵燈節，台北信義新天地 A11 即日起到 2 月 20 日信義劇場結合賽車體驗、密室逃脫、VR 虛擬實境、驚悚鬼屋，挑戰神經極限，台北南西店即日起到 3 月 5 日邀請黃阿瑪的後宮生活、柴犬 Q 將等 10 大人氣 Q 萌毛小孩連番上陣，還有義新天地香堤廣場即日起到 2 月 19 日邀請 6 組獅隊一展極致舞獅藝術的「第 6 屆獅皇競－戊戌威武 醒獅表演」，提供消費者走春打卡歡喜迎新春。

歡慶 2018 農曆新年，統一時代百貨即日起到 2 月 21 日「新春開喜旺時代」檔期活動開跑，聯名卡單筆滿 3,000 送 300、刷 14 大銀行卡累計滿 6,000 送 300，更首度與開喜烏龍茶獨家聯手推出 4 款開喜來店禮，同時打造大小朋友喜愛的拍照牆，只要在指定櫃位單筆消費滿 888 元可參加夾娃娃機活動抽好禮，讓消費者狗年一路發發發。



▲京站春節期間推出市集，還有各種 DIY 體驗活動。（圖／京站提供）

京站時尚廣場即日起到 2 月 28 日期間，大門口推出喜年市集，現場將販售創意手工藝品，更推出年節限定伴手禮及福袋，B3 展售賣場則以舒喜市集打造令人眷戀的舊城環境，更結合大稻埕尚新茶行及艋舺老濟安 2 家老店，重現台北西區老城市集的人文氣氛，發現優質職人手創；此外，京站也祭出一連串優惠，即日起到 2 月 20 日初五期間，持 Q 卡及當日單筆滿 1,688 元同卡號集點的發票，可免費參加財神夾夾樂，贈獎數量高達近 800 份。

搶農曆新春商機，美麗華即日起到 3 月 4 日推出 Beauty 旺 derland 美麗幸福迎狗年檔期，只要消費至指定門檻就可兌換 100% 中獎率喜從天降刮刮卡，除了最大獎高島 i Choc 摩幻搖椅之外，還有維多利亞酒店住宿券、ASUS Zenfone4 Pro 等多項好禮；此外，即日起到 2 月 20 日來店消費，還有松村窯冰裂釉 1 壺 2 杯組、花語陶瓷 8 件式禮盒、大紅花 3 件式馬克杯、玫瑰碗 6 件組、櫻花砂鍋等新春氣息滿點的來店禮給消費者。

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