立法院新會期《空污法》《礦業法》列綠營優先法案

立法院新會期將在 27 日開議，針對民進黨團新會期的優先法案，民進黨團書記長何欣純今（18）日表示，《空氣污染防制法》的修法是最重要的事情，而《礦業法》也會排入優先法案裡，至於年金改革方面，由於內部還沒討論，所以延後到下會期優先處理。

知名導演齊柏林因勘景意外墜機逝世，使外界對亞泥案爭議高度關注，《礦業法》也被上會期列為政院優先法案但目前仍未完成修法；而攸關空污議題的《空污法》修法，行政院版則在上會期最後一天付委，預計兩個法案在新會期都會是優先法案。

何欣純指出，下會期預計會進行《公司法》的大翻修，預計有 100 多條的條文要修改，對於草案雖然內部有討論過，但還沒有完成；而主要內容是針對新創、微創企業進行修法，要鼓勵民間多創業，因此公司成立、登記、資本門限制、營運的狀態都要調整、放寬，也要加入防弊機制，讓公司創立更簡化，幫助多種樣態行業的產生。

何欣純說，新會期黨團大會還沒開始，目前黨團有接受各個立委的優先法案，預計會在第一次黨團大會會再有更細部的討論；而同樣受到高度關注的年金改革，由於黨團內部還沒討論，所以延後到下會期優先處理。



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