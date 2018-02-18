好羨慕台灣民眾買彩券11年337人晉身億萬富翁

台灣彩券公司今（2018）年農曆春節電腦彩券加碼總獎金達 8 億元，其中大樂透除夕至大年初五連續 6 天每天開獎，而且除夕至初一更連續 2 期加開共 400 組百萬紅包，而根據台灣彩券公司統計，從 2007 年至 2017 年這 11 年來，光是中 500 萬元以上獎金的高額中獎人就達 4734 人，較 2016 年底的 4352 人，增加了 382 人，其中有 337 位躋身億萬富翁，可坐滿一台波音 787 客機，每年平均增 31 位億萬富翁。

根據台灣彩券公司統計，2007 年累計至 2017 年 12 月 31 日為止，電腦型彩券銷售金額達 6764 億元，刮刮樂彩券 4449 億元，以彩券購買人口計算，每人每年購買金額約 6888 元，其中電腦型彩券總銷售張數 56 億張，彩券紙捲總長 46 萬 0820 公里，可以繞地球 11.5 圈，相當於地球至月球距離。

同時，累計這 11 年來公益彩券盈餘總額達 2915 億元，其中 1458 億元分配給地方政府辦理社會福利支出，1312 億元用於國民年金，146 億則分配給全民健保。

至於 2007 年至 2017 年底，彩券總中獎金額約 6728 元，其中 500 萬元以上的高額中獎人達 4734 人，相當 4.8 班高鐵的乘客數（每班座位數 989 席），億元以上中獎人數有 337 人，可坐滿一架波音 787 客機，其中又以 2012 年產生 42 位億萬富翁最多，其次則是 2013 年也有 36 位，而 2017 年產生的億萬富翁最少，只有 20 位。



▲歷年彩券億萬富翁中獎人數。（圖／台灣彩券公司提供）

若單就 2017 年來看，500 萬元以上大額中獎人有 382 位，其中 10 億元以上威力彩有 1 位中獎；1 億至 10 億元則有 19 位，包括威力彩 4 位、大樂透 14 位；1000 萬元至 1 億元則有 41 位，包括威力彩 12 位、大樂透 7 位及今彩 539 有 22 位；500 萬元至 1000 萬元則有 321 位，包括威力彩 7 位、大樂透 7 位及今彩 539 有 307 位。



▲2017 年電腦型彩券 500 萬元以上獎項統計。（圖／台灣彩券公司提供）

不僅如此，這 11 年來有 15% 的高額中獎人都有捐贈，平均捐出約 4.4% 的獎金，累積捐贈筆數達 718 筆，總計捐贈 46 億元，而各遊戲高額中獎人的捐贈比例，大福彩百分之百、大樂透 43%、BINGO BINGO 賓果賓果 33%、威力彩 28%、刮刮樂 11%、今彩 539 則是 8%，而各遊戲高額中獎人捐贈金額占中獎金額的比例，威力彩占 5.8%、大福彩 3.4%、大樂透 3.4%、今彩 539 占 1.2%、刮刮樂 0.9%。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』