沃爾瑪推貴婦服務 發簡訊就能購物

當年沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 砸 30 億美元收購電子商務公司 Jet.com，欲藉此吸引新客群；如今，沃爾瑪又推出另一項新服務。

據悉，沃爾瑪旗下 Code Eight 公司近來開始試著為「忙碌的紐約媽媽」提供個人購物服務，旨在提供產品建議，且讓她們以文字簡訊就能進行採購。

Code Eight 的目標顧客群是「都市高消費者」，這顯然不是沃爾瑪主要業務的核心顧客，至少以過往歷史而言。Code Eight 計劃最終收取會員費，但目前的測試人員尚可免費使用。

家庭用品 24 小時內免費送達，其他商品也會在 2 天內到顧客手上；想退貨？沒問題，免費到府收件。

Code Eight 早期用戶被告知，可以透過發簡訊圖片進行採購，他們也可以概要描述所需的產品類型，讓該服務替他們選出具體商品。在使用前，顧客須填寫調查表，以利客製化服務。

有消息來源透露，Code Eight 讓顧客覺得是 AI 服務，但其實另一端卻是真人服務，但這可能隨時間而有所調整。

沃爾瑪另一個初創事業「八號商店 (Store No. 8)」也正開發另一個項目，旨在藉助電腦視覺技術，重新設計店內的購物體驗。

消息人士透露，這計畫的目標之一是打造實體店面，但這些商店將不需要收銀台，類似亞馬遜一年前宣布但未推出的「亞馬遜 Go 商店」。

「亞馬遜 Go 商店」利用感應器和相機，追蹤消費者自架上取下的商品，並自動為購物車內的商品計費，消費者不必停下來付款，但商品補貨太慢拖累了這項服務，而且報導稱，當商店人潮過多時，此技術就會出包。

沃爾瑪發言人拒絕發表評論。