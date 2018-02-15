美股盤後─銀行股與科技股上漲 道瓊大幅收高253點 連四天上漲

銀行股與科技股推動主要指數上揚，美國股市週三大幅收高，連續第四天上漲。債券殖利率上升，但投資人並未在意。

道瓊收高 253 點，清除了 2018 年的跌幅，盤中則一度下跌 150 點。

分析師說，看來投資人是反應經濟表現良好。但股市目前仍在打底，預期走勢仍將震盪。



道瓊工業平均指數收高 253.04 點或 1.03% 至 24893.49。

Nasdaq 指數收高 130.11 點或 1.86% 至 7143.62。

S&P 500 指數收高 35.69 點或 1.34% 至 2698.63。

費城半導體指數收高 28.54 點或 2.23% 至 1307.05。

美國公布通貨膨脹數據較預期強勁，股市開盤因而下跌。美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%。分析師預估為上升 0.3%。投資人亦消化較預期疲弱的零售銷售數據。

分析師說，CPI 數據較預期強勁，零售銷售數據則疲弱。CPI 數據獲得較多關注，因 1 月就業報告顯示工資大幅成長。

CPI 數據公布後，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.91% 之上，創四年高點。

分析師說，這並非有問題的通貨膨脹，因為企業獲利強勁，且美國經濟成長仍在加速。

近來通貨膨脹擔憂上升，使得華爾街感到緊張。上週，美國三大主要指數下跌逾 5%。道瓊創下 2016 年 1 月以來最大單週跌幅。

通貨膨脹緊張使得股市大幅波動。在前八個交易日中，道瓊出現六次漲跌幅達三位數走勢，有二次大跌逾 1000 點。這段期間，波動指數 VIX 一度上漲突破 50，而後又回檔至 20 之下。

