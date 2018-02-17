稅改後企業回購股票 有助抵銷通膨及升息衝擊

股市震盪主因擔憂聯準會升息和國債殖利率飆高，但就基本面來說，有一項利多可以抵銷這些煩憂，也就是大型企業先後宣布回購股票。截至 2 月初，累計回購金額紀已達 1708 億元。在 3 月來臨前預估還會有更多企業宣布回購股票。

股票回購後，公司總股本就下降了，在獲利保持不變的前提下，每股收益就會增加。這將可抵銷升息的影響。

思科公司 (CSCO-US) 宣布回購 250 億美元公司股票。富國銀行 (WFC-US) 宣布回購 226 億美元的公司股票。連科技公司 Alphabet (GOOGL-US) 也宣布回購 8 6 億美元的公司股票。

《CNBC》報導指出，川普總統的稅改讓上市公司有剩餘資金回購股票。這些公司的股票回購計畫支撐了它們的股價；一旦股價下跌，企業管理階層就開始回購。

因此，依據這個邏輯推論，保守地來說，股市可望很快收復前期高點。

對於月初以來股市激烈的回調，新任聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示考慮金融市場穩定。很有可能 2018 年升息將僅有 2 次，到 2018 年底利率累計上調 0.5%。

市場分析師預期股市將很快再度回調的呼聲很高，意味著未來 6 個月股市可能將再度出現一次回調探底的機會。但宣布大規模股票回購計劃的企業股票將很快反彈。這些個股將是低接的優先選擇。

市場推估，若 3 月聯準會宣布升息，市場可能會出現反應。目前 10 年期國債殖利率已降至 2.895%。今年若只升息 2 次，很有可能最終將在 3.4% 左右。

沒有股票回購計畫的企業，特別是基本面不太好的公司，將會在未來 12 個月出現激烈調整。市場將重新計算其風險，並給予新的估值。