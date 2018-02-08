探索「巴菲特模式」 貝萊德擬募資百億美元進軍直接投資領域

摘要：貝萊德目前正在尋求超過 100 億美元的募資，用以對「貝萊德長期私人資本」（BlackRock Long-Term Private Capital ）項目的落地。該項目將做直接投資，併購或持有所投企業的股份。這一做法也正是巴菲特旗下波克夏公司的投資運作模式。此次募資的主要對象是全球的主權財富基金、養老金以及其它一些大型投資者。

效仿巴菲特，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）也要進軍直接投資領域了。

據華爾街日報援引消息人士透露，貝萊德目前正在尋求超過 100 億美元的募資，用以對「貝萊德長期私人資本」（BlackRock Long-Term Private Capital ）項目的落地。該項目將做直接投資，併購或持有所投企業的股份。這一做法也正是巴菲特旗下波克夏公司的投資運作模式。

此次貝萊德募資的主要對象是全球的主權財富基金、養老金以及其它一些大型投資者。若如預期成功籌到 100 億美元資金，將成為貝萊德史上最大規模的一筆募資。

大型資產管理公司一直以來都在為從客戶那裡掙得更多的管理費絞盡腦汁，而私募股權公司則通常會通過為高凈值零售型個人投資者提供更過的基金來擴大其資產池。此次貝萊德進軍直接投資領域，也是對其另類投資業務的一次重要布局。此次長期私人資本項目將着重進行單筆規模在 5-20 億美元的投資，持有時間計劃將超過 10 年。收益和風險將介於股票投資和併購基金投資二者的平均水平之間。

目前，貝萊德高管理費投資策略中所管理的資金規模已經達到 1450 億美元左右，其中包括私募基金、對沖基金 FOF、不動產以及私人信貸服務，但一直還沒擁有自己的併購基金。

貝萊德於 1999 年在紐交所上市，目前市值為 859 億美元。

將觸角伸向直接投資領域並非貝萊德近期內的唯一大動作，此前，貝萊德也在進軍中國私募市場方面邁出了重要一步。該公司於 2017 年底宣布，其在上海的外商獨資企業貝萊德投資管理 (上海) 有限公司已經在中國證券投資基金業協會登記成為私募證券投資基金管理人(PFM)。

根據中基協備案數據，貝萊德投資成立於 2017 年 9 月 20 日，在 12 月 25 日拿到私募牌照，註冊資本金為 200 萬元，實繳比例 100%。按照中基協規定，貝萊德投資將在 6 個月內發行首隻私募基金。工商註冊資訊還顯示，貝萊德投資由貝萊德資產管理北亞有限公司 100% 控股。

『新聞來源／華爾街見聞』