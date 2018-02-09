傳南韓檢方搜索三星電子 案情涉及前總統李明博

三星「太子」李在鎔才剛重獲自由，三星 (005930-KR) 又得面對新的法律糾紛。在南韓警方指控會長李健熙有逃稅嫌疑之後，首爾檢察官機關又三星電子的一處辦公室。據《韓聯社》報導，此次搜索是針對前總統李明博調查的一部分。

三星集團接班人李在鎔周一才剛獲得緩刑，結束 1 年的羈押。如果被查出與李明博行賄有關，將是公司再一次陷入政治醜聞。

報導指出，檢方正調查李明博家族經營的一家美國的汽車零件製造商 DAS 。DAS 雖然是李明博弟弟的公司，但檢方懷疑，李明博才是真正的擁有者，並利用這裡創建了 120 億韓元的行賄基金。李明博否認相關指控，稱這些調查是政治報復。

另一方面，南韓警方也將矛頭指向會長李健熙，懷疑他以公司高層的名義，開設多個非法人頭帳戶，藏匿超過 4000 億韓元資產，涉逃稅 82 億韓元 (約 2.23 億元新台幣)。

警方指出，李健熙和三星集團負責管理資金的某高管，共以 72 位高層的名義，開設了 260 個帳戶。警方認為，李健熙未繳納 2007 年至 2010 年間，必須繳納的資本利得稅、綜合所得稅等共計 82 億韓元稅金。

警方推測，三星從 1990 年代就開始這麼做，但由於訴訟時效已過，只能調查 2007 年後的部分。