救花蓮觀光業者推1800機+酒4人成行每人750

花蓮地震已經過了一個多星期，當地居民生活作息恢復正常，不過觀光業卻不樂觀。花蓮有 8 成民眾生計和觀光產業連結，但要過年了，街道卻是冷冷清清，不僅花蓮縣政府緊急推出搶救方案，旅遊相關業者也主動發起自救方案，紛紛自拍影片呈現完好的現況，希望大家選擇花蓮旅行，重振觀光業。

花蓮在地觀光業者發起自救行動，其中長期經營花蓮高爾夫球團的金軒閣旅行社，日前宣布快速整合立榮航空及合作之五星級飯店、民宿業者，如花蓮翰品酒店、花蓮美侖飯店、白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅等，響應「一人一宿愛花蓮」行動。

旅行社顧問陳慧珍表示，看到好山好水的花蓮遭受如此重大天災，真的很難過及不捨，尤其目前網路上還有不少危言聳聽的地震謠言風傳，讓原本該是旺季的農曆年節業績狂瀉，不論未來政府對旅行社推動花蓮成團的補助金額多少，大家只希望在這個非常時期，能夠讓消費者重拾到花蓮觀光的信心，並讓花蓮觀光業者感受到遊客的溫情。

業者宣布自農曆年後 2 月 21 日初六至 6 月底，推出超值專案，每人 1800 元起，含北花來回機票各乙張和五星飯店或民宿住宿乙晚（雙人成行、兩人一室），以行動支持花蓮，限額 1 萬名，售完為止。

而其他業者也紛紛自拍影片，向旅客信心喊話「花蓮很好，我們都很好」！其中花蓮福容為東台灣第一家採用 SRC 鋼骨結構的飯店，在地震頻傳的花蓮地區更具安全優勢，為了提振觀光，還推出「你挺花蓮，福容挺你」活動。

從 2 月 15 日除夕開始，凡入住福容全連鎖分店，即可索取一張花蓮福容住宿優惠憑證，2 月 21 日起持憑證入住花蓮福容即可享 2999 元的優惠，二人入住加贈晚餐二客，一泊二食一人只要 1500 元，或免費加第三、四人入住，加贈三、四人早餐，平均每人只要 750 元，且 3 月底前入住假日不加價。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』