最新微電影超夯景點探訪春節來場「正台味」攝影小旅行

6 天春節連假即將到來，你是否還在為旅遊行程的安排煩心? 執導《練習曲》的紀錄片名導陳懷恩，最新出爐的「日本旅人奇遇台灣之旅」滿漢大餐微電影網路廣告。以日本背包旅人伊藤千明的故事為藍本，除了再度以唯美的鏡頭敘事，帶領國內外民眾看見知名景點的台式美感，近期更搭配影片內容推出手繪地圖，意圖再次引爆國內旅人們的攝影魂。春節連假出遊規劃必看!! 現在就跟著陳導的腳步，一同深度遊歷台灣之美。

景點 1：苗栗泰安 ‧ 宛如武俠場景的秘境竹林小嵐山

無須千里跋涉，媲美京都嵐山竹林的美麗景致，苗栗泰安鄉就看的到。苗栗泰安「烏嘎彥竹林隧道」中滿山竹林直衝雲霄，型塑出宛如《臥虎藏龍》般的武俠小說場景，幽靜氛圍令人迷戀。陳懷恩導演推薦，掌握清晨時分空氣中微藍的光線色澤，以低角度 + 魚眼鏡頭拍攝，最完整捕捉竹林氣勢。如果想要呈現雜誌風格的旅拍，以竹林旁的圍籬當背景，亦能創造不流俗的隨性氣息。

景點 2：彰化王功 ‧ 低彩度卻高度人情飽和的蚵田景致

王功的鮮蚵大餐與採蚵車體驗，是近年國內外遊客趨之若鶩的彰化旅遊行程。但蚵田空曠、缺乏色彩的景致，卻是讓許多遊客扼腕的攝影苦手。陳懷恩導演提醒，攝影的構圖應適應每個景點的原貌加以發揮。以王功蚵田來說，天空與蚵田 1:1 的構圖，最能展現蚵田壯闊感。晴天時搭配藍天、夕陽，可創造鏡像倒影的拍攝效果。陰雨天氣的低彩度畫面，則能呈現特有的寂寥氣息。白色發電風車、採蚵車等特色物件，則是人像攝影時展現在地特色的絕佳配件。



▲王功的鮮蚵大餐與採蚵車體驗，是近年國內外遊客趨之若鶩的彰化旅遊行程。（圖／資料照片）

景點 3：南投集集武嶺 ‧ 挑戰單車旅、徒步旅的經典路線

南投集集綠色隧道是知名的單車旅遊景點，長達 4.5 公里的集集綠色隧道，沿途佇立 1940 年代種植的樟樹群，枝葉茂密，夾道成蔭。路旁觀光鐵道小火車緩緩經過，更添詩意，是背包客與單車旅人最愛的散步路徑。但比起常見的置中式工整構圖，陳導建議些微偏向路邊的 45 度斜角取景，更能呈現隧道綿延的景深效果。擔心腳力不夠，搭乘小火車的玩法，也能體驗不同的美景視角。



▲南投集集綠色隧道是知名的單車旅遊景點。（圖／資料照片）

喜愛登山的旅人，則可以趁春節期間挑戰武嶺。武嶺必經的台 14 線，被譽為全台最美的高山公路。位於海拔高度 3275 公尺的武嶺，更是台灣公路的最高點位置。沿路俯拾即是公路電影旅拍場景，陳導建議，以山景及天空為背景的拍攝角度，最能打造宛如電影海報般的獨旅氛圍。到了高山觀景台，也別忘了用鏡頭捕捉高低起伏的山巒與層層雲海的壯闊美景。



▲被譽為全台最美高山公路的台 14 線，是喜愛登山的旅人不可錯過的地方。（圖／資料照片）

景點 4：台南成功大學力行校區 ‧ 感受美食之外的隱藏版古都氣息

台南美食匯聚、文創景點多不勝數，但遍訪府城風景的你，可能從未注意過隱藏在成大校園內的建築美景。成立於日據時代的成功大學，校區內滿是懷古氣息的古蹟建築。位於力行校區內甫完成修復的台灣文學系所處建築，便是由「原日軍台南衛戍病院」整建而成。7 棟由拱廊接連而成的紅磚建築，滿載懷古風情，是陳導本次廣告拍攝過程中最滿意的場景之一。拱廊光影搭配校園綠意，無須濾鏡並能呈現小清新日式風情。善用教室靠窗座位，微逆光拍攝，也能展現時空倒轉的校園光景。



▲成立於日據時代的成功大學，校區內滿是懷古氣息的古蹟建築。（圖／資料照片）

景點 5：墾丁鵝鑾鼻 ‧ 體驗喧鬧海灘之外的國境之南

一想到墾丁，大部分人直接浮現腦海的會是夏日沙灘、酒吧街與比基尼，然而再往南行，島嶼最南端的鵝鑾鼻公園周遭，卻有著多數人尚未探索過的新視野。鵝鑾鼻燈塔外觀以砲壘為建築，並以砲台作為塔基，除了是全世界少見的武裝燈塔，也是台灣目前光程最遠的燈塔。把握暮色降臨前的天際色彩變化時間，可在此同時捕捉漸層感天空與燈塔亮燈的美景。

地處鵝鑾鼻夾角的端點，具崩崖、裙礁、峽谷等特殊地形的龍坑海岸。陳導表示，在此除了可遠望珊瑚礁和海天共色的奇景，日落時分拍攝更能展現光影之美。還可順道探訪台灣最南點意象標誌，留下旅行足跡。



▲鵝鑾鼻燈塔外觀以砲壘為建築，並以砲台作為塔基，除了是全世界少見的武裝燈塔，也是台灣目前光程最遠的燈塔。（圖／資料照片）

[同場加映_秋冬旅遊景點搶先蒐藏]

景點 6：新竹新埔柿餅園 ‧ 感受不隨季節移轉 金黃閃爍的濃厚秋味

影片中令人印象深刻的柿餅園秋景，雖然春節期間已過了建議參觀時節 (※建議參觀時節是每年的 9 月至隔年 1 月)，但新埔柿餅園依舊是陳導力推的「正台味」攝影景點。曬柿場上，農家大姊們將豐收的美味甜柿去皮晾曬，被包圍在金黃閃爍的甘甜柿香中，濃厚秋味佈滿鼻腔。仰角逆光拍攝，以藍天襯托柿子橘紅色系，最能創造視覺對比印象。橘紅柿乾園間的農家大姊的工作景象，最適合觀景窗中單色系簡單構圖的呈現。



▲新竹新埔柿餅園 ‧ 感受不隨季節移轉 金黃閃爍的濃厚秋味。（圖／資料照片）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』