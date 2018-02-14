銀行搶攻紅包財不用準備現金用手機也可發紅包

過年還在用現金發紅包落伍了，不只大陸，在台灣也可用手機發紅包，國內銀行業積極開發手機 APP「發紅包功能」，包括台北富邦銀行、王道銀行、台新銀行、遠東銀行及華南銀行等，都能透過手機輕鬆發放電子紅包，省去準備現金的麻煩，也可在春節期間與家人朋友一起體驗搶電子紅包的樂趣。

台北富邦銀行與台灣大哥大合作推出的「M + 富邦旺紅包」1 個多月，吸引全台灣 350 萬人次熱烈參與收發 80 萬個電子紅包，同時帶動 100 萬數位活躍用戶使用行動銀行 APP 交易量增加 30%，現在進一步升級旺紅包應用，推出 Lucky PAY。

台北富邦銀行執行副總經理黃以孟表示，以 Lucky PAY 命名新版行動銀行 APP 支付平台，提供 3 項服務包括 一是掃碼支付，即時 M + 通知，還可群組收發旺紅包；二是跨行免收手續費，還有機會免費遊沖繩；三是掃碼繳信用卡費、付學費省時又便捷。

王道銀行也啟動 APP 發紅包功能，透過 LINE 就能向好友發送或收取紅包，收紅包方填寫銀行帳戶後，紅包金額即能自動轉入，即使非王道銀行用戶也能收取。

台新銀行 LETSPAY 行動錢包的「發紅包」功能則可與同為 LETSPAY 用戶的親友互道祝福，透過「台灣 Pay」P2P 掃碼也可進行轉帳，在過年期間發放紅包、討喜氣。

遠東銀行則推出「Happy 發紅包」，不但可一對一發紅包，也可一對多發紅包，最多可一次發送 2000 人，只要開啟行動銀行 APP，點選「發紅包」功能，選擇發送紅包的扣款帳號，輸入發送紅包的總金額、紅包數量及欲傳達的訊息內容，可以選擇「均分紅包」讓收紅包者都平均拿到同一金額紅包，或是選擇「好運紅包」，親友則是得靠運氣抽選到金額大小不定的紅包。

同時，遠銀 APP 也串連通訊軟體 LINE 通知朋友來領紅包，收紅包者會從 LINE 收到領紅包的通知訊息及發紅包者的祝福訊息，點選立即領並填入收款帳戶號碼，即完成領取紅包。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』