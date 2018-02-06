信不信由你 日團隊利用麥當勞炸薯條成分研究出治療禿頭的方法

香港 01 今 (6) 日報導，脫髮困擾世界不少地方的人，尤其是中年男士。不過日本一項實驗，利用一種「麥當勞」（Mcdonald’s）薯條中使用的化學物質「二甲基聚矽氧烷」，能培植出激活毛囊的毛囊胚芽，並成功利用有關技術，令老鼠的毛囊再生，由此推論該化學物質或有助治療禿頭。

日本橫濱國立大學的研究團隊首次成功在實驗室，批量培植出可以激活毛囊的毛囊胚芽（hair follicle germs，HFGs），這些細胞為毛囊再生提供能量，也是過去研究中的關鍵和困難之處。研究團隊今次培植成功的關鍵，原來是化學物質「二甲基聚矽氧烷」（PDMS），這種物質主要用於泥膠內的矽膠，早前麥當勞曾承認在生產薯條時，有加入微量的二甲基聚矽氧烷進行油炸，防止食用油起泡。

意想不到的是，這化學物質對培植「毛囊胚芽」有關鍵的作用，橫濱國立大學福田純二教授表示，「實驗成功的秘密在於選擇培養皿的基板材料，我們在培養皿底部使用了透氧二甲基聚矽氧烷，效果非常好」。

研究團隊把培植出來的「毛囊胚芽」注入老鼠身上，成功令老鼠長出多達 5000 個新毛囊，促進毛髮生長。團隊相信研究將為治療脫髮帶來重大突破，福田純二教授指，「這個簡單的方法非常強大和有前途。我們希望這項技術能改善人類頭髮再生療法，治療脫髮如雄激素性脫髮。」

不過，雖然這種化學物質證實對實驗有幫助，但單純二甲基聚矽氧烷本身不會引發頭髮生長，因此現時沒有證據顯示多吃速食可幫助生髮。