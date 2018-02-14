養元飲品(603156-CN)上市次日開板後快速跌停

近七年來滬市最貴新股養元飲品(603156-CN)2月12日上市，說好的“會有N個漲停、要賺超過10萬元”，沒想到第二天就開板了，不僅創出了2015年新股重啓以來的最快開板紀錄，而且開盤半小時就封住了跌停板。

2004年，養元飲品脫離老白幹集團，完成私有化，員工高度持股。随着公司成功推出“六個核桃”大單品，很快成為中國核桃飲品行業龍頭。公司早在2011年就開啓了上市之路，但過程比較曲折，期間多次沖擊上市未果，2017年年底才最終過會。此次養元飲品通過老股轉讓，網上最終發行3874.5萬股，發行價78.73元，回撥後網上中簽率為0.0337%。

2月12日，養元飲品首日上市上漲44%，成交額高達1.2億元，換手率近2.5%，這在新股首日中比較少見。2月13日，養元飲品早盤即開板，并很快大跌，約10點封在跌停板，收盤報102.03元，全天換手率達18.23%。可見，目前還有近8成的中簽者都還沒能成功落袋。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)