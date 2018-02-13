美獅美高梅以高端中場客為目標

美獅美高梅今日開幕，美高梅中國(02282-HK)首席執行官兼執行董事簡博賢表示，新項目主要目標是高端中場客戶，又指， 不反對項目須8 年回本的說法。

美高梅中國聯席主席何超瓊早前指路氹項目需時8年回本，首席執行官兼執行董事簡博賢於記者會指，不會對數字作出預測，但亦不會反對這說法。

他指，新項目不再是單單與博彩劃上等號，而是更多有關休閒及非博彩元素，公司新項目亦加入相當的非博彩元素，以吸引客戶多次到訪。

他又指，目前政府對賭牌政策仍未有任何公布，但相信政府的目的是讓博企盡力做到政府要求，公司亦致力回應，相信符合條件。

對於項目多次延期，他指主要是受去年颱風天鴿之影響，目前仍有需要維修之部份未完成。

美高梅中國旗下路氹項目美獅美高梅獲批125張賭檯，及逾900部角子機，目前只提供中場設施，貴賓廳仍在裝修，料今年稍後時間才會開業。

據現場工作人員介紹，項目總投資額約34億美元，提供1,390間客房，及設有多間會議及展覽中心、劇院及商場等。

來源：巴士的

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)