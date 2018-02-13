合和(00054-HK)股息高達2.55港元 核心利潤或100%派發

合和實業(00054-HK)公佈2018年12月底止中期業績，股東應佔溢利為8.61億港元，同比大幅增長145%，主要受惠於投資物業公允值變動，以及投資物業和酒店餐飲業務增長，公路項目匯兌收益所致；期內核心業務溢利增長13%至6.69億港元，匯兌收益0.56億港元。

合和宣佈派發中期息每股0.55港仙，另外因出售公路基建業務派發特別中期息2港元，合共2.55港元。目標把按全年計核心溢利的90%-100%用作派發股息，直至合和中心二期開業。

合和新任執行副主席胡文新，2月13日於電話會議上強調，合和實業財務穩健，足以應付多個發展中項目的資金需要，於2017年底持有淨現金17.81億港元，現金加可動用銀行貸款額88.21億港元。

期內投資物業的除利息及稅項前溢利按年上升3%至港幣3.94億港元；由於客房和餐飲收入增加，悅來酒店的總收入按年上升11%；內地合和新城的銷售入賬為人民幣2.51億港元，按年下跌47%。

展望未來，他表示E-Max在2020財年的目標租金收入相比2016財年增長50%；合和中心二期目標在2021年開業；皇后大道東153-167號預估在2022年開始營運。

然而合和新城預期難以達成原定2018財年入賬銷售額人民幣5億港元的目標，主要鑑於目前內地房地產的緊縮限價政策影響，合和採取保守觀望態度，放慢了售樓進度，待政策有所調整後才作改變。

於2017年底，合和實業宣佈擬出售所持約66.69%合和公路基建權益，交易完成後預計淨現金回籠約港幣90億港元及將錄得淨溢利約港幣49億港元，將用作發展中的灣仔項目，進一步增強一般營運資金，以及於香港及內地（尤其粵港澳大灣區）探索新的投資機會，而集團一向較著重商業物業發展多於住宅物業。目前沒有其他項目考慮出售。

他介紹，發展中的投資物業將成為未來的增長動力，將集團的總樓面面積由350萬平方呎提升至480萬平方呎；租金收入將大幅增加。發展中項目包括1. 灣仔合和中心二期，將擁有1,024間客房的會議酒店，標在2021年開業，總投資約90至100億港元。2. 灣仔皇后大道東153-167號項目，計劃發展為商業大廈，預計餘下的資本支出約5億港元，項目約在2022年開始營運。3. 山坡臺建築群綜合發展，建議修復和保育南固臺，同時發展住宅大廈並提供休憩用地，有待再向城規會提交寓保育於發展的規劃申請，於2017年底賬面成本約6億港元。合和中心二期和皇合大道東項目，於2018年至2020年的資本投資金額合共約37.6億港元。

回顧投資物業和酒店及餐飲表現，2017/18年度中期業績，除利息及稅項前溢利按年上升8%至4.62億港元；灣仔合和中心由於新租戶遷入，期內租金收入同比升15%至1.45億港元。零售商戶於2017年底出租率為99%。荃灣悅來酒店總收入增長11%至1.77億港元。跑馬地住宅項目 樂天峯，於2017年底全部76個單位已售出，帶來約35億港元收益。合和公路基建淨路費收入升3%至11.22億元人民幣，淨匯兌收益0.47億元人民幣。

他強調，集團旗下兩間酒店悅來酒店和合和中心二期酒店部分的市值，仍沒有反映在賬面上的隱藏價值合共達45.66億港元，相當於每股5.2港元。

胡文新出任合和實業執行副主席，他表示將會繼續完成公司手頭項目，積極發掘新項目，並讓團隊發揮得更好；至於這次安排是否為未來接班主席職務作準備? 對此他不作評論。展望本港樓價前景，他稱沒有水晶球。

文: 周燕芬

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