南方航空(01055-HK)1月份旅客周轉量同比上升3.23%

中國南方航空股份(01055-HK)公布2018年1月主要營運數據，期内客運運力投入(按可利用客公里計)同比上升5.97%，其中國内和國際分别同比上升4.61%和9.66%，地區同比下降4.35%；旅客周轉量(按收入客公里計)同比上升3.23%，其中國内和國際分别同比上升3.30%和3.37%，地區同比下降4.04%；客座率為80.08%，同比下降2.13個百分點，其中國内和國際分别同比下降1.01個百分點和4.87個百分點，地區同比上升0.23個百分點。

2018年1月11日起，集團新增珠海-南昌-珠海航線(每周三班)；2018年1月12日起，集團新增福州-卡利博-福州航線(每周三班)；2018年1 月16日起，集團新增北京-哥打基納巴盧-北京航線(每周七班)；2018年1月20日起，集團新增沈陽-曼谷-渖陽航線(每周七班)；2018年1月25日起，集團新增杭州-卡利博- 杭州航線(每周三班)；2018年1月28日起，集團新增廈門-金邊-廈門航線(每周四班)。

貨運方面，2018年1月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)同比上升4.28%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)同比上升12.87%；貨郵載運率為51.98%，同比上升3.96個百分點。

2018年1月，集團引進飛機3架，包括1架A321，2架B737-800;煺租2架B737-800。截至2018 年1月底，集團合計運營755架飛機，其中自有飛機268架，融資租賃飛機223架，經營租賃飛機264架。

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