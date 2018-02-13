名家論壇》徐佳馨／防災型都更沒那麼簡單

花蓮在本月 6 日深夜，發生規模 6.0 地震，數棟大樓倒塌，共釀成 17 人死亡；因為這次地震，好一陣子沒有聽到的「都市更新」、「危老重建」、「防災型都更」等，又開始搶占新聞版面。這些年，房地產市場的討論只以價格為宗，唯有出了人命，「居住安全」才會被民眾認真檢視。

其實，真正的居住安全並不只是住宅本身的安全，應該是一個整體考量，防災型都更的概念由此而生，而這概念很自然的是來自於日本，他們會有這種思考，是來自 1923 年的關東大地震的椎心之痛。當年 7.9 級的地震發生在日本人口最稠密處，災區包括東京、神奈川、千葉、靜岡、山梨等地，造成 15 萬人喪生，200 多萬人無家可歸，財產損失 65 億日元；而在這次地震中，日本人檢討後發現，多數罹難者並非死於地震本身，而是在地震中因房屋倒塌、瓦斯氣爆等衍生性災害失去生命，也因此，在災後重建上，日本人預先為新的街廓留下了災害發生時需要疏散與安置的空地，對於地震後常常發生的火警、氣爆也預先做了隔離區，就怕再一次的震災，讓民眾失去寶貴的生命。

確實，相較於其他類型的天然災害，地震真正發生時間最短，預防難度相對高，如果從國家級角度思考，地震頻仍任何人都無可奈何，但人力能夠為之的，還是有很多空間，除了房子舊翻新之外，現在的執政者能否替未來的政府思考，萬一發生災害，如何去調撥資源，降低損害，同時還要安置災民？讓災區能快速重生? 偏偏在選舉導向下，百年大計在選票考量下並不存在。

如果從這個角度來看，能夠整體考量的防災型都更立意良善，可是看來也只能紙上談兵得多，相較之下，鼓勵危險老屋地主自行改建，不也有著幾分隨人顧性命的味道。

危險老屋重建立意雖好，也是目前房產業者最摩拳擦掌想要大展身手的一塊，不過只要扯到利益，永遠都是「理想很豐滿，現實很骨感」。幾次大地震下來，理論上該存在，實際上卻未替都市更新、危險老屋重建推波助瀾，無論是利益，抑或是面子，或是其他我們料想不到的，說穿了，也就是多數人心中還有一個「不會那麼倒楣輪到我」的堅定信念。

每每提到老屋重建，我都會想到某位建築業前輩，921 大地震之前，他剛好退休返鄉，第一件事情是把父母住了幾十年，垂垂老矣的房子翻成新透天，為了讓父母住得舒適安全，他把重心都放在結構上，「做看不到的工」還被鄰居訕笑很久；地震發生當下，他老家位於斷層帶上，加上都是結構不佳的房子，傷亡非常慘重，他砸大錢蓋的新房子也受到不小損害，但因為結構紮實，父母毫髮無傷。

「因為斷訊，我開車殺到災區，看到爸媽因為住在我蓋的房子而活著，那一刻，覺得這一輩子都值了。」前輩是這樣說的。

居住安全的重要性，任何人都知道，在計較當下，是否有想過，所做的這一切不是為了誰，都是為了自己和所愛，如是而已。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室主任。

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