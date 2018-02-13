中國財險業存產品設計背離本源等問題 將完善產品監管制度--保監會

路透北京2月13日 - 中國保監會近日召開財產保險監管工作會議稱，財險行業存在產品設計背離本源、經營管理激進、公司治理失效等八方面問題；今年將以加強產品監管為切入點，完善產品監管制度，采取有針對性的監管措施。

保監會網站周二刊登的新聞稿顯示，還將把治理財產保險市場亂象作為重點，對於影響惡劣、屢查屢犯的機構和人員綜合運用罰款、停止新業務、停用產品、吊銷經營許可證、撤銷任職資格等措施實行頂格處罰，嚴厲打擊違法違規行為。

保監會指出，2017年財險行業防範化解風險取得新進展。截止2017年末，各財險公司的償付能力充足率均達標，行業核心償付能力溢額達2,915億元人民幣，綜合償付能力溢額達3,610億元。妥善化解信用保證保險風險，切實保護投資者利益。

但同時，財產保險行業發展依然存在很多問題，主要表現在以下八個方面。

一是產品背離本源。有的產品設計偏離保險本源，片面突出產品的理財特性。有的產品違背保險原理，承保投機、賭博風險，定價沒有遵循精算原理，產品結構同質化問題也很突出。

二是經營管理激進。行業風險意識不強，沒有把風險識別和風險管控能力作為自身的核心競爭力，進而導致發展偏離方向，個別公司的資金運用、資產負債匹配、流動性管理面臨巨大挑戰，對整個財險行業也帶來負面影響。

三是市場競爭失序。車險市場以高費用為手段開展惡性競爭的問題尤為突出，個別公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競爭的本錢，導致車險費用水平居高不下。

四是經營數據失真。市場有些公司存在承保理賠數據虛假、經營費用虛假問題，有些公司存在償付能力虛假、資本信息虛假等問題，嚴重損害投資者和廣大消費者利益，也導致監管政策難以落實到位。

五是公司治理失效。有的公司決策機制缺乏制衡，內部股權鬥爭激烈，嚴重影響公司正常經營。

六是合規意識淡漠。突出表現為少數公司對依法合規經營的要求根本不重視，總想打監管政策的擦邊球，重視市場規模，輕視市場規範，追求私利不顧公司和公眾利益，遊走在違法違規邊緣。

七是公司內控薄弱。有的公司核心內控制度不健全，運作機制和流程不完善，沒有形成一套以制度管人、管事、管機構的有效運作機制和運作流程，導致公司經營穩定性差。

八是激勵機制扭曲。有的公司沒有充分運用科學考核機制引導員工樹立理性競爭理念，僅僅將經營費用與保費規模密切掛鉤，沒有將效益指標作為重要考核內容，造成公司盲目擴張保費規模，從而容易積累風險。

保監會稱，今年將堅持以加強產品監管為切入點，把防範化解風險放在更加突出的位置，完善產品監管制度，提高風險防控意識；堅持以治亂象為抓手，重塑財產保險市場秩序。

同時，進一步深化商業車險改革,持續推進農業保險供給側結構性改革,繼續完善地震巨災保險制度,充分發揮責任保險助力社會治理的功能作用,持續做好小微企業融資增信支持。

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