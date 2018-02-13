三大族群＋三支靚股 聚焦三月最強的股票

春節前紅包沒賺到，旺狗年可別錯過行情，根據歷年經驗，新春開紅盤漲什麼？元宵上燈前漲什麼？三月分最強的族群在哪？本文有深入分析。

文．李彥緯

金雞年尾遇到全球股災，金雞行情飛了，許多個股吐回一整年的漲幅，年前清倉的投資人期待「狗跳」的新春行情。旺狗年新春開紅盤到底哪些族群鼓漲機率高，過去十多年的資料值得參考。根據統計資料顯示，台股過去十餘年來，歷年開紅盤日、紅盤日後一週，以及三月份行情走勢，都有特定的當紅主角，成為相關產業、族群類股領頭羊，從這些上漲機率高的區塊中找飆股，不失為旺狗年新春開紅盤選股布局的好方法。

春節開紅盤日，電源供應器、水泥、電機類股上漲機率高於 85％

分析台股過去十餘年來，歷年開紅盤日，盤面各產業、族群類股走勢、漲跌幅表現時，可以清楚發現，歷年開紅盤日，當日終場上漲、收紅機率，達 90％(含) 以上者，為電源供應器類股；達 80％(含) 以上至 90％者，有：水泥、電機、RFID(無線射頻辨識)、水資源、航太等類股；達 70％(含) 以上至 80％者，有：系統整合、汽車零組件、其他、紙業、塑膠等類股。

開紅盤日後一週，國碩集團、安全監控、掃描器族群股上漲機率高

分析台股過去十餘年來，歷年開紅盤日，盤面各產業、族群類股走勢、漲跌幅表現時，可以清楚發現，歷年開紅盤日之後一週時間，上漲、收紅機率，達 90％(含) 以上者，有：國碩集團、安全監控、掃描器、IC 類股其他族群、IC 類股通路族群等族群類股；達 80％(含) 以上至 90％者，有：生技、汽車零組件、電機、ADAS(自動駕駛輔助系統)、航太等類股；達 70％(含) 以上至 80％者，有：Apple Pay、車用電子、長照、顯示器、IC 設計族群等類股。

印刷電路板、儀器設備工程、雲端運算概念族群股，三月上漲機率高

分析台股過去十餘年來，歷年三月份時點，盤面各產業、族群類股，股價走勢、漲跌幅表現時，可以清楚發現，三月份收盤時，股價全月為上漲、收紅型態機率，達 90％(含) 以上者，有：印刷電路板材料設備族群、儀器設備工程等類股；達 80％(含) 以上至 90％者，有：iPhone 概念股、雲端運算概念股、3D 列印概念股、被動元件、NB 與手機零組件等類股；達 70％(含) 以上至 80％者，有：系統整合、其他、ADAS(自動駕駛輔助系統)、Type-C、VR(虛擬實境) 等類股。

育富、牧德、普安有營收成長慣性力挺，歷年三月漲勢亮眼

進一步就三月份股價上漲、收紅型態機率，達 90％(含)以上的印刷電路板、儀器設備工程，80％(含)以上的雲端運算概念股等類股族群中，個別次產業龍頭股：育富 (6194)、牧德(3563)、普安(2495) 等，多可明顯看出，其第一季營收總額，皆為當年度四個季度別的相對低點 (檔)。因此，可以說，台股過去十餘年來，盤面各產業、族群類股，三月份股價可順利上漲、漲升機率高達 70％(含) 以上，成功收下月線紅 K 棒族群類股，絕大部份原因，其實應與基本面年度營收成長前景展望佳，透明度、單季營收逐漸走高等因素，呈現高度相關連動性。

也就是說，這些於三月份股價順利上漲、收月線紅 K 棒族群類股，三月份的亮眼股價漲勢表現，可以定調、歸屬為「有基之彈」；也因此使其得以順利延續，先前十餘年來，農曆年開紅盤日之後一週，股價上漲機率皆達七五％以上漲勢慣性，於三月份繼續上演，亮眼股價漲升戲碼。

來源：《理財周刊》 912-913 期

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