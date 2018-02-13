空姐走私黃金入境日本華航人評會決議解雇

華航一名空服員利用職務之便，於 10 日執行飛往大阪勤務時，夾帶 6 公斤金條闖關日本，被日本海關查獲，當場遭到扣留調查並罰款，直到 12 日才搭機返台。華航經人評會決議將該名空服員解僱，並將配合警方調查。

華航表示，針對空服員執勤時攜帶超量黃金遭日本海關查獲一事，華航接獲通報後，全力配合日本海關偵辦，由於該員夾帶超量黃金方式，疑是蓄意利用職務之便牟利，已涉及違法走私行為，嚴重影響公司紀律及整體形象，今（ 13 ）日召開人評會決議解雇，並將配合檢警偵辦，全案轉送司法調查單位續追幕後集團。

此外，針對 3 名空服員在外站休息時間離境往他國遊玩，在預定服勤時間來不及歸隊報到的重大錯誤，華航也將嚴格追究過失，並要求所有空服員維持專業精神，重視團隊形象。

華航重申，紀律之所以重要，是因為航空從業人員的所有行為，不只影響機上服務，還牽涉到飛安，一絲一毫的輕忽或怠慢，輕則影響航班執行的準確與順暢，重則牽涉到航安與緊急應變，心態上的輕忽導致過失影響值勤固不可取，蓄意配合不法集團夾帶走私更不可恕，任何員工違法若屬實，公司一律嚴懲以維持對內紀律。

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