雲端產業成熟化 毛利與競爭成反比 投資人應放棄TWLO？

雲端通訊平台供應商 Twilio (TWLO-US) 近 12 個月來股價下滑約 20%，反映投資人對於產業的競爭加速、利潤單薄、及成長減速感到擔憂。

據了解，Twilio 提供雲端平台，使客戶 (軟體開發商) 可簡易的提供網路通話 VOIP、簡訊、或視訊等。目前客戶為臉書 Facebook (FB-US) 的 Messenger 及 WhatsApp、亞馬遜 (AMZN-US)、Uber、微軟 Microsoft (MSFT-US)、及 Airbnb，但由於產業步向成熟化，營收前景也開始出現疑慮：今年市場預期 Twilio 營收年增率 YoY 將高達 41%，但明年預計只有 24%。

Twilio 股價日線走勢圖 / 圖：谷歌

預估本益比 Forward P/E 為 6 倍的 Twilio 是落在軟體業的平均值上，在未賺錢的情況下，Twilio 的股價是並不便宜。高競爭產業使 Twilio 不得不在行銷、開發、數據等成本上砸重金，使財報無論是 GAAP 或非 GAAP 都是虧損。

華爾街分析師更大膽預計，2 年內 Twilio 估計還是無法獲利。Twilio 的現金流也從 2016 年底的 3.05 億美元下滑至第 3 季的 9190 萬美元，增添了未來破產的危機。

論及競爭者，Vonage (VG-US) 及 Bandwidth (BAND-US) 也都開始搶客戶。同樣為共享汽車商的 Lyft 也開始從 Twilio 慢慢轉向了 Vonage，而 Bandwidth 則是以同等產品降價的形式侵蝕著低端客群。

此外，Uber 也開始把這塊業務拉進自家公司自制，使得 Twilio 的未來業務拓展將開始遇到瓶頸。