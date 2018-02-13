賈伯斯遺孀 要買美國版《今日頭條》BuzzFeed

蘋果 (AAPL-US) 創辦人賈伯斯遺孀勞倫 ‧ 鮑威爾 ‧ 賈伯斯 (Laurene Powell Jobs) 最近打算買美國媒體 BuzzFeed。BuzzFeed News 總編輯本 ‧ 史密斯 (Ben Smith) 表示，正與鮑威爾 ‧ 賈伯斯進行潛在投資磋商。

BuzzFeed 是一家新聞聚合網站，創立於 2006 年，通過在 Facebook 等社交網站上推送吸睛標題、短文章和趣味內容吸引大批讀者，所以 BuzzFeed 也被稱作美國版的《今日頭條》。目前 BuzzFeed 每個月有超過 9000 萬個活躍用戶，很受資本市場歡迎。

早在 2016 年 11 月，美國有線電視服務商康卡斯特旗下的 NBC 環球就用 2 億美元投資 BuzzFeed，當時給 BuzzFeed 的估值是 17 億美元。

隨後，BuzzFeed 宣佈開始轉向嚴肅新聞，並挖來了《衛報》、《紐約時報》的記者，將公司分成新聞部門和娛樂部門，新聞部門專做新聞報導，娛樂部門則負責視頻、榜單排行等輕鬆的內容。

賈伯斯遺孀勞倫、鮑威爾 ‧ 賈伯斯 (右) 對傳媒行業感興趣。 (圖：AFP)

除了有意向投資的 BuzzFeed，鮑威爾 ‧ 賈伯斯在 2017 年 7 月份還收購了傳統媒體《大西洋月刊》 ，此前也投資了新媒體公司 Axios、製片公司 Anonymous Content ，以及幾家非營利性新聞機構。

至於鮑威爾 ‧ 賈伯斯為什麼對傳媒行業感興趣？鮑威爾曾在接受媒體採訪時表示，自己希望幫助「對社會產生積極影響的內容型公司」發展。

在《富比士》雜誌 2017 年美國富豪榜中，勞倫 ‧ 鮑威爾 ‧ 賈伯斯以 194 億美元的身家名列第 24 位。