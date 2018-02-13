海航系公司近160億港元出售兩幅住宅地予恒基地產 溢價12%

路透香港2月13日 - 海航集團旗下香港國際建設投資管理集團有限公司(0687.HK)周二宣布，旗下成立的基金將以總代價約159.6億港元，出售兩幅位於啟德的住宅地塊予香港大型地產商--恒基地產(0012.HK)，較一年多前的買入價高12%。

香港國際建投早盤股價最多曾大漲近21%，至2.55港元的約11個月高位。香港時間10:39，升幅收窄至7.58%。恒基地產漲1.63%。

是次出售的兩幅土地分別為新九龍內地段6565號及新九龍內地段6562號（分別位於啟德第1K區3號地盤及啟德第1L區3號地盤），兩幅土地分別2016年11月2日及12月19日通過政府土地招標，以88.37億港元和54.12億港元批出予香港海島建設地產有限公司及德廣置業（總價約142.5億港元），兩者俱為海航實業旗下公司。

香港國際建投其後透過與母公司旗下的海實國際共組基金，投資海航實業投得的該兩幅啟德地塊。公告指，是次交易以出售公司方式轉讓有關地塊，預期出售事項將於周三（14日）完成。

中原測量師行執行董事張競達表示，海航出售該兩幅啟德土地的價錢比2016年買入價高12%屬合理。

“因為由2016年至今樓價也上升了約10%，現在的價錢只是反映地價隨著樓價上升。”他說。

當年海航是以破同區地價的高價投得相關土地，張競達指，某程度上是海航帶起該區的地價提高，其後啟德區內的新住宅樓盤開價達每平方尺2萬多港元。

海航集團自去年末以來面臨資金緊張局面，並正在行動出售更多資產，降低杠桿。此前湯森路透旗下Reuters Loan Pricing Corp(LPC)報導，海航集團正與新鴻基地產(00016-HK)進行獨家談判，洽談一筆貸款，這筆貸款用於一宗與香港購地有關的債務再融資。

**恒地每平方尺樓面地價15,163港元接貨**

6565號及6562號土地的總可建樓面面積合共約105.257萬平方尺，以恒地的接貨價159.6億港元計，相當於每平方尺樓面地價15,163港元。

恒地近年積極通過收購市區的舊樓重建，以增加土地儲備，公司過去兩年並沒有在政府的土地招標中成功中標住宅土地。但公司在商業房地產的活動頗為活躍。

去年5月恒地以232.8億港元中標政府中環美利道商業地盤，以總價計當時成為香港的新地王，但該紀錄在半個月後即被打破。今年1月，恒地以99.5億港元出售港島東北角一幢寫字樓物業。

據中原地產數據，恒地去年登記一手私人住宅買賣金額約130億港元，在發展商中排行第五。

是次出售後，香港國際建投仍持有兩幅啟德的住宅土地，分別為 新九龍內地段6564號及6563號（分別位於啟德第1L區1號地盤及啟德第1L區2號地盤），由公司於去年1月及3月分別以約55.3億港元及74.41億港元中標。（完）

路透舊金山2月12日 - 一波強勁的企業季度財報以及減稅使公司在帳面有更多現金，促使企業大量回購股票，這可能在未來幾周為美國股市增加更多反彈動力。

2018年2月9日，美國紐約，在紐交所內工作的一名交易員。

高盛近期在研究報告中稱，美股上周大跌之時，正值許多企業在發布季報前暫時削減股票回購規模，這一因素可能加劇了跌勢。上周的美股暴跌證實自1月底觸及紀錄高位後已進入修正區間。

標普500指數周一跳漲1.39%，為連續第二天上漲，在美股遭遇兩年來最慘烈的一周後，提升了投資者信心。

美國多數企業目前已公布了業績。第四季企業總體獲利優於分析師預期，若恢覆或增加股票回購可能將使大盤更加穩定。

Modern IR是提供數據分析以幫助企業管理股票回購的機構，最近幾天看到其許多客戶已加大股票回購力度。

“我們的一些大企業客戶在公布業績後積極回購股票，”Modern IR 總裁Tim Quast稱。“股市此前大跌，(回購股票)是使用現金的好方法。”

為了回報股東，企業經常依據長期計劃而回購股票。

美國鐵路公司CSX Corp (CSX.O)股價周一跳升4.5%，之前該公司上調了股息並將未來一年股票回購計劃的規模提高至50億美元。

一些公司也進行戰術性股票回購，這些公司的財務長密切關註著股價的變化。通常情況下公司會在季報公布前暫停回購，以避免構成內幕交易。

“上周我們所看到的是市場缺乏買盤，部分原因可能是少了回購，”Themis Trading的交易部門聯席主管Joe Saluzzi說，“如果市場上出現了回購，這通常利多。”

在特朗普12月簽署大幅削減公司稅法案之後，美國公司近幾周來紛紛上調獲利預測，而且有許多公司表示將增加投資，並會向股東返還更多現金。

美國財報季現已過去了三分之二，據湯森路透I/B/E/S，標普500指數成分股公司的第四季獲利同比增加了14.8%。

不過，近幾周來，通常大量回購股票的公司表現卻不及大盤。追蹤回購率最高的一些公司股價的指數--標普500回購指數在1月26日至上周五期間下跌8.8%，跌幅同標普500指數一樣。

“我們知道的是可用現金增多。我們認為這些資金會有如下用途：股票回購、增加派息、一些資本支出和並購，這些都是正面的因素，”Federated Investors的資產組合經理Steve Chiavarone說。

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