騰訊控股(00700-HK)ADR大幅拉升 內銀升油股漲

美股3大指數周一齊升，港股ADR指數按比例計算收報29901點，升441點，升幅1.48%。
騰訊控股(00700-HK)ADR收報418.96元，較港收市升9.36元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.35元，較港收市升0.95元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.18元，較港收市升0.28元；港交所(00388-HK)ADR收報263.3元，較港收市升5.36元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)ADR收報7.85元，較港收市升0.14元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.55元，較港收市升0.09元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.17元，較港收市升0.25元；中石油(00857-HK)ADR收報5.35元，較港收市升0.06元；中石化(00386-HK)收報6.15元較港收市，升0.09元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.02元，較港收市升1.02元；聯通(00762-HK)ADR收報10.1元，較港收市升0.12元；中電信(00728)ADR收報3.52元，較港收市升0.05元。
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