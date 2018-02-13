【盈警】魏橋紡織(02698-HK)料去年盈利大跌

魏橋紡織(02698-HK)公布，預期2017年12月31日止年度盈利將按年大幅下降，2016年度盈利9.93億元人民幣。

董事會認為集團整體營運仍然良好及完整。集團將進一步提升運營效率，努力降低生產成本，亦將繼續深入整合內外部資源，提升在國內外市場的競爭力，同時進行前瞻性佈局，走綠色和可持續發展道路，實現新舊動能轉化。

此外，集團也將進一步加強資金管理工作和優化債務結構，在保持集團持續經營能力和充足流動性的前提下，進一步降低負債水平。於2018及2019年兩個年度內，集團有約40億元人民幣公司債券將到期，屆時公司預期將利用賬面現金按期足額償還債券本息。償還該等公司債券後，預期集團負債將明顯下降。

集團亦會與各往來銀行協商，進一步優化負債水平和負債成本。董事會相信，該等措施將進一步完善集團的資本架構，降低資金成本，提升股本回報率，以使股東利益最大化。鑒於公司現階段留存利潤已達一定規模，董事會

將來會積極考慮進一步提高派息比例的可能性和恰當性，與全體股東分享本公司發展的成果。考慮到集團的長遠發展，預期分派股息比率應該不超過集團當年度可分派利潤的50%。

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