重磅ADR報升 港股今或略高開 惟冷靜觀望

美股上周五 (9 日) 持續震盪，道指一度下跌 500 點，收盤倒升 330 點報 24190 點，高低幅度近千點。全周計，道指仍跌掉了 5.2%，據 CNBC 統計顯示，道指上周的波幅達到 22000 點，升跌轉向共 53 次，市場認為美股的波動期仍未結束。

恆生指數上週五重挫 943.85 點或 3.10%，收在 29507.42 點；國企股指數下挫 478.71 點或 3.87%，收在 11901.67 點。

在美國上市的港股預託證券 (ADR) 上週五漲跌互見，騰訊 (0700-HK)、友邦 (1299-HK)、匯控 (0005-HK)、中移動 (0941-HK)、工行 (1398-HK) 的 ADR 均報升，令港股今 (12) 日有望略為高開，並有利恒指暫時企穩。

港股走勢

美資投行的分析員指，這次觸發大跌市的，是美國 10 年期債息爆衝，並料債券殖利率短期內或上升至 3 %。基於市場預期通脹勢將重臨，加上持續多年的量寬正式結束，即使這次的調整浪尚未結束，但料美股年底時仍會較年初高，主因這次的市場波動並非由於經濟衰退，反而是因為經濟數據強勁支持了通膨。

香港《文匯報》引述永豐金融資產管理董事總經理涂國彬表示，美債殖利率上升，只是這次股市調整的一個導火線，通膨壓力和利率上行的壓力，遇上估值偏高的美股，才是觸發這次大回落的主因。在美股和 A 股夾擊之下，港股難以獨善其身，短線實在難以向好，故呼籲投資者「冷靜觀望」才是上策。

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬亦認為，短期恒指已跌破 50 日均線，加上農曆長假前「北水」暫停，港股仍要向下探底。不過由於港股估值仍然較低，與其他主要股市比較，港股跌幅或較收斂。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅指出，股市從高位調整，是健康現象，當市場冷靜下來，投資者會重新審視當前的經濟環境、企業盈利，以及就業狀況等，如果均屬理想水平，股市其後自會反覆回升。特別是 2 月底藍籌股開始公佈業績，估計成績不俗，相信可支持港股重上 33400 點水平。

第一上海首席策略師葉尚志相信，港股去年累升太多，仍需經過一輪「終極拋售」，方能釋放所有壓力，吸引長線投資者進場。故此，當股民選股或避險時，不妨選擇一些抗跌力較強的股份。他指出，舜宇 (2382-HK) 及瑞聲 (2018-HK) 是跌市中最強勢的藍籌，此外，騰訊、匯控、工行及建行 (0939-HK) 等內銀股，已見有資金「撈底」跡象，尤其是匯控圖表上已出現大成交的陽燭。

工行上周出現高收，特別是內銀股在過去兩周，已出現了近 18% 的調整幅度，預測股息率重上 4.3%，與匯控股息率 4.95% 相差不遠，相信可吸引部分資金泊入這些防守性較高的銀行股。

至於石油股就面臨較強大壓力，這主要因為投資者擔心美國頁岩油產量再度大增，鑽油機數持續增加，OPEC 亦未見有即時減產。這使紐約期油今年以來首次收盤跌穿每桶 60 美元，布蘭特期油全周亦累跌 8.5%，均令石油股需繼續面臨短線沽壓。

葉尚志相信，全球股市已下破去年 12 月的低位，如道指已跌穿 23921 點，滬綜指更已跌至去年 6 月低位，相信港股或進一步下探 28000 點支持。技術上，若恒指一旦失守 28000 點，將跌破 2016 年至今一浪高於一浪的走勢，股民需多謹慎

本周三 (14 日) 美國公布反映通膨的 1 月消費者物價指數 (CPI)，及申領失業救濟金人數等，若通膨進一步上升，市場或擔心會升息壓力加大，導致整體市況波動大。

《星島日報》援引外電估計，美國 1 月份的核心通膨指數按年增長 1.9%，已貼近美國聯準會 (Fed) 2% 的通膨目標水平，利率由長期過低回復至正常水平的壓力正在上升。所幸，上周五美股回穩升 330 點，料能夠帶來一點支撐。不過，北水將於本周二 (13 日) 起暫停流入，或不利大市整體發展。A 股亦會於本周四 (15 日) 起休市。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股初步跌市情況已見底。本周有機會重回 30000 點，但於 30400 點至 30600 點缺口位後有阻力，整體的升幅將會有所收窄。

上週五 (9 日)，道瓊工業平均指數收高 330.44 點或 1.38% 至 24190.90。Nasdaq 指數收高 97.33 點或 1.44% 至 6874.49。S&P 500 指數收高 38.55 點或 1.49% 至 2619.55。費城半導體指數收高 37.15 點或 3.05% 至 1255.81。