【異動股】香港國際建投(00687-HK)賣兩幅啟德住宅地 股價升10%

海航集團旗下香港國際建投(00687-HK)現價報2.34元，升0.23元，升10.9%。成交145萬股，涉資354萬元。香港國際建投今早公布，向恒地(00012-HK)出售啟德兩幅住宅地皮，首次代價約159.59億元，將視乎適當時候所編製完成賬目的調整而定。預期出售事項將於2月14日完成。是次出售作價較香港國際建投買入時的作價多約17億元，預期上述出售事項將使集團獲取所得款項淨額。集團預期，出售將於本周三(14日)完成。

是次出售的兩幅地皮分別於2016年12月購入的啟德第1L區3號地盤，總地盤面積約8803平方米，購入價約54.12億元；另一幅於2016年11月購入啟德1K區3號地盤，地盤面積約1.13萬平方米，購入價約88.37億元。

此外，《彭博》引述消息人士指,海航集團正商討出售兩座位於英國倫敦金絲雀碼頭(Canary Wharf)的辦公室物業。

消息人士指,多家私募基金、包括 Brookfield Asset Management，正考慮投標，海航要求潛在投資者先提交意向書，再實地觀察。

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