富士康借殼上市A股 市值上看5000億 問鼎科技股龍頭

富士康 (2038-HK)2 月 9 日向證監會遞交招股說明書，準備借殼上市 A 股。這家創立不滿 3 年的殼公司 -- 中堅公司為一家投資控股型公司 (發行前合計控制發行人 69.14% 股權)，由鴻海精密 (2317-TW)100% 間接持股。募得資金 270 億元 (人民幣，下同)，將用於工業互聯網平台構建、信網路設備、雲服務設備及精密工具和工業機器人。

統計富士康整合上市的資產，年營收能力達到 3500 億元，若 A 股上市成功，市值將上看 5000 億元，有望成為 A 股市值最高的科技股龍頭。

《中國證券報》報導，富士康旗下有 9 家企業主要面向蘋果生產並銷售手機高精密金屬機構件。其中，鄭州富泰華、河南裕展 2 家公司，是富士康業績最好的子公司。其旗下業務囊括雲服務設備、精密工具、工業機人以及蘋果供應鏈等最熱門生意。

富士康注冊資本達 177.26 億元，擁有 26.9 萬名員工，2017 年營收 3545 億元，比騰訊 2016 年收入的 2 倍還多，參照 2016 年年報，在 A 股排名第 14 位；2017 年歸母淨利潤 158.6 億元，在 A 股排名第 24 位。

富士康股價

基金經理表示，考慮富士康發展成熟，保守估值 15 倍本益比；考慮富士康在 A 股的稀缺性，估值本益比達 30 倍左右。因此富士康如果 A 股成功 IPO，市值或達 3000-5000 億元。

分析認為，國內科技類最大公司海康威視 (002415-CN) 市值 3400 多億元，360 借殼江南嘉捷 (601313-CN) 上市後市值達 3400 多億元，富士康很可能成為 A 股市值最高的科技股龍頭。

富士康這次 IPO 募集資金超過 270 億元，主要投向工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台等 8 個方面。

(圖：中國證券報)

業內認為，富士康將成為台灣上市公司分拆資產 A 股上市首例，按照證券會目前發審節奏，富士康有望在 6 個月內上發審會。

此次科技「巨無霸」回 A 股上市消息落地勢必成為市場關注焦點，相關概念股有望獲市場關注，其中安彩高科 (600207-CN)，為第二大股東富鼎電子科技 (嘉善) 有限公司是富士康旗下子公司；宇環數控 (002903-CN) 則是富士康精密磨削設備提供商，公司在互動平台表示，富士康上市將有利於公司產品與服務的提升及業務發展。