A股不具持續恐慌殺跌基礎 投資人不宜過度悲觀

A 股即將於今年 6 月正式納入 MSCI 新興市場指數，雖然碰上環球股市近期急瀉，A 股上周從 3400 點以上，一周內大跌近 10% 至約 3120 點水平。但花旗集團香港區證券服務部主管陳金丹認為，市況波動無礙資金長遠部署 A 股，相信 A 股入摩後必然牽動更多海外資金流入，對 A 股有正面影響。花旗今年看好房地產、通訊及交通等行業前景。

A 股上週五 (9 日) 全線重挫，上證綜指報收 3129.85 點，下跌 4.05%，上週累計下跌 9.6%；深圳成指報收 10001.23 點，下跌 3.58%；創業板報收 1592.51 點，下跌 2.98%，失守 1600 點。兩市上週五合計成交近 5000 億元人民幣，行業板塊全線殺跌。

滬指走勢

《星島日報》援引陳金丹分析，近期股市波動屬全球性，並非 A 股獨有現象，相信市場波動不影響資金對 A 股的中長期部署。海外投資者低配 A 股，相信隨資金流入，A 股仍有上升空間。

陳金丹引述花旗的統計數據指，海外機構對投資 A 股的興趣正逐步增加。滬深港股通中北向交易額，截至今年 1 月 31 日止，合共錄得逾 6000 億元人民幣。而截至去年底止，買入 A 股的金額合計達到 3300 億元人民幣，按年大升 1.5 倍。

華夏基金 (香港) 首席執行官張霄岭亦認為，納入 MSCI 對 A 股而言屬非常大的利多因素，估計 A 股入摩後，短期內會有 170 億至 180 億美元資金流入 A 股；在未來 5 年，流入 A 股的資金規模將大增至最多 4000 億美元。他認為，市場有調整反而是好的機會，相信對流入的資金量不會有太大影響。

另外，早前有傳大陸收緊公募基金投資港股的審批，張霄岭表示，華夏基金未有收到監管機構對此的關注。

至於短期 A 股走勢，香港《文匯報》引述銀華基金表示，不認為 A 股具備持續恐慌性殺跌的基礎。中長期保持樂觀，經過這次調整，對於當前市場不宜過度悲觀，調整過後，大量優質公司估值已經具備足夠吸引力。

長城證券分析師汪毅接受中證網採訪時表示，美股回檔並非發生了全球性經濟、金融層面的危機，只是技術性調整，對 A 股的負面影響有限。