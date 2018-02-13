諾奇(01353-HK)全年轉虧589萬人民幣

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奇(01353-HK)公布，截至2017年止年度收入3,910萬(人民幣.下同)，按年增加7.8倍。錄得虧損589萬元(相對上年度純利4.06億元)，每股虧損1分。不派末期息。 獨立核數師報告的摘要的保留意見之基準部份提到：「貴集團之有限會計賬簿及記錄由於有關 貴集團截至2016年12月31日止年度之會計賬簿及記錄之支持文件及解釋不充足，我們無法進行審核程序，以令吾等信納截至2016年12月31日止年度之多項資產減值虧損約3026.2萬元人民幣及 貴集團完成重組之收益約4.48億元人民幣元是否已於綜合財務報表準確記錄及妥為入賬。以上所述數字之任何調整可能對 貴集團截至2016年12月31日止年度之財務表現及現金流量及綜合財務報表中有關之披露事項造成相應影響。 吾等已根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則進行審核。根據該等準則，吾等的責任於本報告核數師就審核綜合財務報表的責任一節中進一步詳述。根據香港會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》，我們獨立於 貴集團，並已履行守則中的其他道德責任。吾等相信，吾等所獲得的審核憑證足夠及能適當地為吾等的保留意見提供基礎。」