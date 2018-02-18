〈觀察〉2018零售通路決戰會員經營、行動支付新戰場

當量販業開出的新據點超市化、當網購和實體業者強碰頭分食消費版圖，究竟通路業者如何脫穎而出。2018 量販微型店和大型化超市甚至是大型超商的界線將越來越模糊，可觀察到業者正加緊腳步強化行動支付服務，再加上差異化的會員經營，不僅抓穩自家的既有客群，也伺機搶新來客。

GO SURVEY 市場研究顧問調查分析，發現近年台灣主流小家庭、單身化人口型態和消費行為，已影響傳統量販商場的形式，也就是朝巨型店與微型店兩極化發展，其中，微型店與大型化超市的界線更是越來越模糊。

隨著台灣量販、超市競爭白熱化，會員經營成為各大業者差異化重點，各家業者皆發展獨自會員集點，據 GO SURVEY 統計，消費者接收量販商品與活動訊息的媒體管道仍以傳統 DM 為大宗，不過，電視、報紙、戶外媒體等傳統廣告，皆已被 LINE、E-mail 或是官方網站等數位媒介超越，且線上購物平台已成各家量販業者新經營重點，

以遠百 (2903-TW) 旗下愛買為例，顧客中有高達 8 成有過使用線上購物經驗，顯示數位媒體經營為線上購物導入來客有直接性的影響。

從 GO SURVEY 統計數據來看也可映證，不論量販或超市透過會員活動，往往都能成功帶動來客頻次或提高客單價，卡友平均客單價可較非卡友高出近 2 倍，顯示維繫會員經營重要性。

另一方面，超市和超商業者正陸續導入新的支付方式，頂好超市指出，為迎接電子支付時代的來臨，繼街口支付之後也導入 LINE Pay ，7-ELEVEN 甚至是麥當勞更導入信用卡支付，麥當勞也同步開放使用 apple pay 等。

除實體通路，網購業同樣陸續加入行動支付服務，包括屈臣氏已提供 apple pay 功能，富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物宣布也導入 LINE Pay，統計目前消費者在 momo 購物使用行動支付的比例約 10%，其中 LINE Pay 是最受消費者喜愛的支付平台，甚至有消費者至今已用 LINE Pay 在 momo 購物網消費了 900 萬元。

整體來看，量販微型化已成為台灣量販市場獨特現象，由於 2018 消費新趨勢將聚焦行動支付，因此業者若能藉新支付方式與會員強化溝通並引來新客群，可望成為一大營運成長利器。