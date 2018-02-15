〈狗年產業景氣展望〉經濟動能強且供需結構佳 塑化產業景氣持穩向上

今年可望為石化產業連續第 4 年榮景年，隨著國際經濟動能強勁，加上 OPEC 維持減產力道，及報價走堅、供需趨緊等因素環環相扣，塑化產業仍將處於獲利上升循環，景氣動能料將持穩向上。

國際貨幣基金組織 (IMF) 與世界銀行等組織，均樂觀看待今年全球經濟動能，上調經濟成長率預估，加上全球經濟景氣展望樂觀，可望帶動原物料需求，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 均認為，全球對原物料產品需求增加，有助支撐石化產品價格，台化 (1326-TW) 則認為，在中國脫貧與全面小康政策帶動下，塑料產品都將因此受惠。

除全球經濟展望樂觀外，台塑指出，美國經濟穩健復甦，當地營建與消費塑料產品需求將明顯增加、降低出口量，有利支撐亞洲石化產品價格；加上今年 3 月至 6 月亞洲將有 10 家輕油裂解廠歲修，亞洲乙烯供給可能吃緊，進而推升石化產品價格。

從台塑本身營運來看，台塑表示，本季營收可能較去年第 4 季稍減，不過，2 月農曆春節交貨天數減少，應交而未交單將於 3 月出貨，3 月營收將高於 1 月與 2 月，加上農曆春節假期過後，下游客戶回補庫存，也適逢進入石化產品旺季，市場行情若獲推升，本季營收就可望與去年第 4 季相當、甚至略為成長。

從總體經濟來看，南亞表示，全球機構普遍認為今年景氣可望延續成長動能，而中國市場部分，工業生產與市場需求穩定，企業獲利增加，雖在其政府嚴格執行環境致力與公安生產措施，加上中美貿易摩擦，可能對其經濟成長造成相當程度的影響，但仍有待觀察；台灣經濟近期可能受中美貿易衝突影響，應審慎因應。

至於南亞本身，預估本季營收將與去年第 4 季持平或略減，其中，化工產品受到農曆春節假期工作天數減少因素影響，下游加工廠將會停工，而電子材料產品則因下游需求強勁，將持續生產以因應客戶需求。

從中國市場需求面來看，台化指出，中國去年包括電冰箱、空調機、洗衣機與彩色電視機等家電銷售都較 2016 年增加，其中電冰箱與空調機分別年增 13.6% 與 26.5%，與中國脫貧與全面小康的政策有關，塑料產品都可望因此受惠，預估在中國家電需求增加與環保稽查淘汰不符資格產能的影響下，今年營運展望樂觀。

至於台化營運，台化表示， 3 月訂單表現仍須視油價狀況，若油價大幅下跌，市場失去信心後，農曆年節後訂單需求可能較為保守，但若油價持穩或上揚，在需求暢旺且庫存偏低下，3 月營收表現可期，預估本季營收將較去年第 4 季稍減，且若今年油價沒有太大變動，將會是平穩的一年。

原油價格為塑化產業最重要的觀察指標，近期原油價格已來到近 3 年的高檔水位，台塑化 (6505-TW) 預估，在 OPEC 國家提前達到減產目標且減產達成率達 138%，加上 IMF 經濟成長率預估值上調等因素帶動下，預估今年布侖特原油約在每桶 60 美元左右，維持相對高檔整理區間。

從產品報價來看，台塑認為，本季在印度公共工程支出大幅增加，推升對 PVC 管等建材需求，加上中國 PVC 出口量減少，以及亞洲 PVC 同業集中於 2 至 5 月歲修，PVC 行情看漲，其他台塑本季看好的產品包括液鹼、PE、EVA、AN、MMA 與 PP 等。