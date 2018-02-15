〈狗年產業景氣展望〉5G商機到 網通廠大啃周邊設備訂單

隨著 5G 規範可望在今年塵埃落定，相關周邊網通設備廠早已躍躍欲試，法人指出，包括小型基地台廠中磊 (5388-TW)、資料中心交換器廠智邦 (2345-TW) 及天線廠譁裕 (3419-TW)，鴻海 (2317-TW) 旗下的建漢 (3062-TW)、台揚 (2314-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台通 (8011-TW) 等，都可望吃到相關訂單。

鴻海董事長郭台銘指出，今年將是 5G 標準制定元年，市場需求將在 2020-2022 年爆發；郭台銘直接為今年網通產業畫下一個晴朗無雲的產業畫面，他也透露，鴻海在 5G 專利可排到全球前 10 名，將是未來 8K 結合 5G 應用發展的重要基石。

對於鴻海集團在網通的布局，法人則看好，鴻海旗下包括建漢、台揚、亞太電及台通將是主要受惠廠。

智邦董事長李炎松表示，5G 對資料中心也有幫助，整體要看客戶網路架構如何，來適應客戶需求。李炎松表示，公司近幾年表現，主要重點還是在資料中心 switch(交換器)，目前智邦主要營收仍以 ODM 最高，比重約 60% 多，資料中心約 30% 上下，李炎松表示，因為資料中心有了好的基礎與形象，去年也帶動 ODM 成長，整體來看，因為 Switch 本身的核心技術，帶動其他產品成長。

中磊總經理王煒表示，中磊 10 年來的基調，就是不做標準不確定的領域，只要產品規範底定，就會大量投入。小型基地台在 4G 出現大量需求，5G 波長更短，穿透力更弱，因此對於小型基地台的需求只會增加而不會減少。中磊董事長王伯元表示，今年展望也樂觀，包括 IOT、小基站等都會有不錯的表現。

明泰董事長李中旺表示，2018 今年是新一代行動通信 5G 元年，不論是車聯網、智慧城市、智慧家庭或是工業 4.0 都需要 5G 的技術。

譁裕表示，基地台天線是一個對技術及品質要求非常嚴格的產業，隨著在東北亞、東南亞及台灣等地都相繼交出成績單，在基地台天線市場已站穩腳步。譁裕正積極開發多波束天線 (Multi-Beam Antenna) 及巨量天線 (Massive MIMO Antenna) 技術，以因應 5G 的技術發展趨勢所需，銜接未來的巨大商機。