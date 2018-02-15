〈狗年產業景氣展望〉觀光業兩大利空雜音 餐飲股脫穎而出

進入 2018 年後，隨著新台幣升值有助國人出國旅遊購買力，一般認為恐將壓縮國旅需求，加上來台旅客增幅創近年新低，對國內觀光業者而言並不是太好消息，法人認為，餐飲股或許相對有表現空間。

在外食市場持續成長助威下，多數連鎖餐飲集團業績穩定成長中，包括漢來美食 (1268-TW)、美食 - KY(2723-TW)、雅茗 - KY(2726-TW)、瓦城 (2729-TW) 和六角 (2732-TW) 去年營收均連年創新高，今年也已持續提出展店計畫，後市可樂觀看待。

餐飲股王美食除在中國與台灣市場穩定成長，美國也加速展店腳步，美食指出，美國是成長最快的市場，至今在美總店數已達 43 家，今年並不停歇，隨著新中央廚房加入，目標再增加 15 家店。

雅茗則是積極深化中國市場布局，瞄準外送餐食的龐大商機，將擴大與適合搭配茶飲的小吃共同行銷來做大外送市場，以推升既有店的營收成長。

雅茗今年無意外的話將創千店里程碑，其中主力品牌快樂檸檬預計全球共要展店超過 150 家，茶閣里的貓眼石預計開出 12 家，去年底開出的新品牌喝嘛也預計要快速開出 24 家。

而六角今年起併入中國杭州瑞里餐飲旗下兩大主力茶飲品牌黑瀧堂和果麥，搶進中國連鎖手搖茶飲市場，目標至年底二大品牌總店數將由目前的 1100 餘家增至 1600 家，而主力品牌日出茶太也將持續在全球授權布局，預期總店數將衝上 2500 家。

不過，在展店的效益帶動下，餐飲股雖維持成長態勢，仍須留意直營店費用的增加狀況。