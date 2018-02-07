〈中磊2018展望〉今年展望樂觀 IOT、小基站預期有不錯表現

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (7) 日舉行尾牙，董事長王伯元表示，隨著人工智慧及物聯網兩大技術逐漸匯流為 AIoT，將加速驅動創新應用，去年雖然遇到新台幣升值與零組件缺貨，不過營收仍創高，對今年展望也樂觀，其中包括 IOT、小基站等都會有不錯的表現。

中磊領先推出高附加價值產品，王伯元表示，將以 Embedded AI Everywhere 為今年的發展主軸。

中磊總經理王煒表示，今年看來全球很多市場在光纖布建上將非常積極，中國大陸持續往項 10G PON 前進，從最大電信商中國移動動作可見一般，值得注意的是，俄羅斯除銅線外，也積極往光纖邁進，預期這將是一塊很具發展潛力的市場。

王煒指出，去年歐洲營運亮眼，包括德國與西班牙都有不錯的成績，去年歐洲營收成長 30-50%，今年也將持續成長。至於中國市場部分，去年主要是中國移動推動，客戶推出綑綁策略，帶動產品出貨約 1000 萬套，今年中國移動的策略沒有改變，不過因為整體市場處於高原期，公司會審慎注意。

印度則是亞太區主角，王煒表示，印度會直接往光纖移動，因為銅線會被偷，看好印度會是接棒中國的主要市場，如果印度市場規模可以成長到中國市場的 30-40%，對公司將有不小助益。

王煒表示，中磊 10 年來的基調，就是不做標準不確定的領域，只要產品規範底定，就會大量投入。