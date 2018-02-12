外資商辦遠離香港中心地帶 推動二級商辦資本價值和租金

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 2 月 12 日 - 皇家特許測量師學會﹙「 Royal Institution of Chartered Surveyors 」或簡稱「 RICS 」﹚ 發表 2017 年第四季香港商業地產市場調查報告，報告指出 RICS 商業地產租戶市場情緒及投資情緒反應正面。商業地產租戶市場情緒指數﹙Occupier Sentiment Index, OSI﹚ 由上季略升三點至 + 10，而投資情緒指數﹙Investor Sentiment Index, ISI﹚由上季 + 12 微升至 + 13。

商舖租賃市場需求持續上升，市場整體需求於第四季維持 22%。寫字樓，工業及商舖市場連續兩季維持不變。報告顯示寫字樓及商舖供應有上升趨勢，但空置寫字樓供應數量下跌。

本季度調查中，26% 受訪者表示投資市場需求維持暢旺，此數字較上季之 22% 有所增加。寫字樓及工業市場需求穩步上揚，商舖市場需求則維持不變。現存寫字樓及商舖的供應及商廈發展項目於本季亦錄得上升。

RICS 特許測量師王飛 表示：「內地投資及金融企業於香港積極擴大業務，帶動甲級寫字樓的需求上升。作為國際金融中心，香港提供首屈一指的 IPO 集資市場，並繼續鞏固世界上最自由經濟體的地位。」

王飛 亦表示：「多間海外金融及銀行企業將辦公室從中環遷往港島東區及九龍西區。由於辦公室遠離核心地帶，二級寫字樓需求急劇增加，帶動資本價值及租金上升。」

報告預期來年資本價值會由第三季的 1.8% 上升至第四季的 3.3%。來年整體租金預期由上季 1.5% 上升至 2.6%。

RICS 香港商業地產市場調查報告是一個調查市場情緒的季度報告，由 RICS 經濟部門制定的前瞻性情緒指標可用以追踪商業地產趨勢。報告全文可於 www.rics.org/economics 下載。

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