鴻海外資連6賣收尾 三大法人封關日合賣197億元

台股今 (12) 日受到美股回神激勵，終場上漲 49.34 點，以 10421.09 點作收，仍順利收復年線。三大法人投信轉為買超，外資及陸資續賣超 193.77 億元，投信買超 3.83 億元，自營商自行賣超 0.6 億元，自營商避險賣超 7.2 億元，合計三大法人賣超 197.75 億元。個股方面外資持續調節鴻海，連賣 6 個交易日，金融股持續成為外資提款機。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 77 口，淨部位多單回升到 42641 口；投信回補空單 989 口，淨部位空單來到 36895 口；自營商更是回補空單 1049 口，淨部位空單續降到 2392 口，合計三大法人加碼多單 2115 口，淨部位多單為 3354 口。

外資今天繼續大力摜殺電子權值股，其中鴻海賣壓依然沉重，又遭重砍 3.49 萬張，同時也是連 6 天賣超，另外面板雙虎的友達跟群創更是高居外資賣超第 1 名及第 3 名。至於台積電賣壓雖稍有減輕，但仍遭外資連續 8 天賣超。

至於金融股部分，外資賣壓也偏大，其中原本最獲得外資青睞的新光金，今天反倒成為外資賣超最多的一檔金控股，其他包括開發金、第一金、玉山金、國泰金、中信金、兆豐金、永豐金、台新金、華南金、元大金、合庫金、富邦金、國票金等全部金控股全遭外資賣超。

ETF 部分，外資則是連續 7 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 7 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為南亞科，買超張數 7750 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 4232 張，第 3 名晶電，買超 3173 張，第 4 名富邦深 100，買超 1664 張，第 5 名達運，買超 1528 張。6 到 10 名依序為，新日興，買超 948 張；聯茂，買超 932 張；東聯，買超 815 張；群益深証中小，買超 812 張；敬鵬，買超 703 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 37681 張，第 2 名鴻海，賣超張數 34925 張，第 3 名友達，賣超 27632 張，第 4 名聯電，賣超 15797 張，第 5 名新光金，賣超 15213 張。6 到 10 名依序為，宏碁，賣超 14790 張；開發金，賣超 10776 張；欣興，賣超 9066 張；第一金，賣超 9001 張；元大滬深 300 正 2，賣超 8939 張。

法人表示，外資今日依然持續調節電子權值，顯示面對不確定的國際股市，外資態度仍保守，反倒是中小型電子股見到外資買盤加持，接下來就看美股在台股農曆春節休市期間，是否能相對持穩，以免使下周新春開紅盤拉警報。